柯文哲行動競總違規停放公園 北市府祭出兩張罰單

現場舞台是由26噸的大卡車改裝而成的行動競選辦公室，遭公園處人員依臺北市公園管理自治條例第十三條裁罰，截至晚間六點已開罰6張罰單，共計18000元；群眾參加者眾，活動熱絡。(郭吉銓攝)

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台北市長柯文哲(中後)20日在北投七星公園舉辦行動競總開幕園遊會，許多支持者到場力挺，工作人員一字排開為柯開道進場。(郭吉銓攝)
台北市長柯文哲(右三)20日在北投七星公園舉辦行動競總開幕園遊會並上台致詞，許多支持者到場力挺。(郭吉銓攝)
雖聲稱僅舉辦改變文化的運動並非競選活動，但柯爸、柯媽與親友團見到媒體鏡頭，還是忍不住比出＂四不四，四＂手勢（代表四號）要幫柯競選宣傳。(郭吉銓攝)
台北市長柯文哲（右四）20日在北投出席行動競選總部開幕園遊會，定調為非競選活動，但柯文哲仍在台上與來賓一同比出選舉號次4號的手勢。(郭吉銓攝)
雖聲稱僅舉辦改變文化的運動並非競選活動，但柯爸、柯媽與現場群眾、親友團等，還是忍不住比出＂四不四，四＂手勢（代表四號）要幫柯競選宣傳。(郭吉銓攝)
柯文哲參觀現場攤位時，攤販與民眾們爭相與柯握手。(郭吉銓攝)

台北市長柯文哲競選團隊推出「行動競選總部」，今天下午在北投區七星公園舉辦園遊會與民眾互動，但行動競選總部違規停放公園內，上午遭警方連開兩張罰單。對此，柯文哲競選辦公室發言人蔡峻維表示，競選辦公室尊重行政機關裁處，將會按照法規繳交相關罰金。

爭取連任的台北市長柯文哲，為節省人力、財力成本，日前推出一輛卡車改裝的行動競選總部，柯競辦今舉辦第一場行動競選總部亮相園遊會，未料，活動都還沒開始就因為車輛違規停放公園遭開罰。

蔡峻維表示，行動競選總部車輛是今日園遊會活動主舞台一部分，往後將會更謹慎處理，盡量避免這樣的情況發生，競選辦公室也尊重執法單位的裁決。

(中時 )

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