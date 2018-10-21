貿易戰獲勝關鍵！北京必須抓住這群人的心

美中貿易熱戰，樊綱認為如果中國想要獲勝，就必須贏得美國商人的心。(示意圖/Shutterstock)

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中時電子報

中國經濟學家、央行貨幣政策委員會前委員樊綱日前在北京清華大學演講時，針對戰火激烈的美中貿易戰發表評論，他認為美國總統川普可能相當樂見中國商人找美國公司的麻煩，但那很可能只是一個圈套。因為目前在美國唯一能代表中國發聲的只有商界人士，如果我們還把矛頭指向這群人，那麼中國可能真的會在這場戰爭中全盤皆輸。

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根據《南華早報》(South China Morning Post)報導，中國人民銀行貨幣政策委員會前成員樊綱，與中國官方媒體針對貿易戰言論相比而言，被外界歸類為自由派經濟學專家。他認為如果中國想在貿易戰中獲勝，就必須贏得美國商人的心，而不是中了川普的計，還在中國當地替美國公司製造麻煩。

因為目前而言，這些商界人士可能是在美國唯一能幫中國講話的管道。如果中國還把批判的矛頭通通指向他們的話，就等於自己扼殺了發言機會。根本和在貿易戰火中自殺無異。

此外，中國也不可能在貿易戰場上，使出拋售美國國債這個狠招，回擊美國。因為這個舉動對中國本身的傷害，遠遠超過對美國的打擊。理由是中國原本在金融領域就很脆弱，如果放棄持有美國國債的話，貿易戰就會擴散到金融領域。但北京當局並不會自曝其短。

長期以來，美國和歐洲商會都一直在抱怨中國的商業環境不佳。他們都對中國環境很不滿意。然後現在美國社區中的反華情緒逐漸升高，這對中國相當不利。因為這些人以前是中國人在美國政治上的盟友。但現在美國正和歐盟、日本團結起來，希望聯手打開中國市場。

因此樊綱認為，其實中國不需要專注在川普針對貿易行為所做的懲罰性反應，而應該想想如何進一步開放市場，營造公平的商業環境。因為長遠來看，這才是對中國有利的事情。

他的觀點反映出北京內部其中一派看法，就是大膽的支持中國與美國達成妥協，以減輕貿易的緊張局勢。

(中時電子報)

文章來源：Beijing must win the hearts of US businesspeople amid trade war, China policy adviser says

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