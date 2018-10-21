NBA》裁判又糗了！歐利尼克絕殺巫師純屬誤會

2018年10月21日 00:15 中時電子報 黃及人

還記得19日在熱火與巫師比賽最後0.2秒，歐利尼克直接搶下進攻籃板補進致勝兩分球，幫助熱火113比112絕殺巫師的畫面嗎？沒想到聯盟隔天公布最後2分鐘裁判報告，確定那一球應該不算，因為先前已有熱火球員犯規了！

根據裁判檢視重播，發現歐利尼克在搶下進攻籃板同時，身旁的熱火隊友麥克葛魯德，竟然一把用手拉住巫師前鋒波特，造成波特失去平衡倒地，才讓歐利尼克得以輕鬆放進致勝球，難怪就連歐利尼克賽後也不懂為何當時沒人守他。

按照正常吹判，裁判應該先吹麥克葛魯德無持球拉人犯規，球權不僅歸巫師，也讓波特可以站上罰球線，如此一來，熱火幾乎沒有任何反擊機會，因為波特如果第2罰故意不進，以當時僅剩不到1秒的時間來看，熱火根本輸定了。

諷刺的是，由於裁判明顯誤判，造就截然不同的比賽結果，熱火還是帶走客場勝利，沒想到本季第1次出現的關鍵誤判，就已造成如此嚴重後果，更令外界質疑到底聯盟公布裁判報告意義何在，因為打完的比賽又不可能改變結果。

反正這次NBA裁判又出糗了，這也不會是本季唯一的1次，假使聯盟繼續公布裁判報告下去，只會讓裁判公信力與公平性備受考驗，畢竟出錯的時機點太過敏感，也讓NBA「黑哨」傳言越傳越扯了。

(中時電子報)