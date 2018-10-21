賣淫女遭劫財色強拍片 赤裸逃生求救遇警　

2018年10月21日 00:01 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

大陸一名男子，在香港嫖妓時劫財劫色，先以小刀搶走賣淫女約1萬5千元港幣，再吸食安非他命並強制性侵對方。賣淫女遭性侵時被迫擺出性感姿勢，好讓他拍攝影片。這名男子又拍下受害女子的銀行卡片，威脅她說出密碼。後來女子趁這名男子吸毒後感疲累，不顧赤裸直接逃走求助。男子19日於高等法院承認搶劫、強制性侵、吸服危險藥物及勒索共4罪，法官直接斥責男子不但卑劣無恥，更侮辱被害女子，為拍影片而威迫對方擺出性感姿勢，判他監禁8年。

40歲的被害女子是性工作者，在油麻地廟街某大廈工作。於2017年9月12日，她在大廈遇見男子，他上前「問價」，女子同意以200元港幣為他提供性服務，入房後，女子認為他有點古怪，決定不提供性服務，要求他離開。但男子郤突然掌摑她，又拿出一把刀架在脖子說：「打劫，把值錢的東西拿給我。」女子為保命，給了被告一隻戒指、一對耳環及約5000元現金，被告還搶走項鏈。

據《hk01》報導，法官指，必須判被告一定相當刑期，以慰女子為她申冤，並表達社會對此類罪行的公憤，阻止他人再犯同類案件，保護公眾及女性安全。法官繼續說，被告在犯案前才購買涉案刀子，隨後便犯案，相信非一時衝動，而是有預謀專程來港犯案；再者，被告在性侵受害者期間拍下裸體影片，又要求她擺出性感姿勢，無疑造成女子精神上的眨損及侮辱，從她不顧狼狽及尷尬全身赤裸逃出求救，可見其受驚的程度，而被告事後再勒索女子，更在是對她的二度傷害。

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(中時電子報)