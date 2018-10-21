律師說法》半推半就拍下性愛影片 分手卻被威脅上傳臉書

2018年10月21日 00:01 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

小張與小美是男女朋友，小張常常在兩人恩愛時，跟小美說希望拍下性愛影片，留下紀錄，卻都遭小美拒絕，有一天小張又再次提出要求，小美在熱戀中，想說小張已經多次要求，又保證不會外流，影片也只是自己觀賞，應該不會怎麼樣吧，就在半推半就下同意拍攝性愛影片。好景不常，相處一段時間，小美發現小張情緒時常失控、佔有慾強，偶爾甚至暴力相向，遂向小張提出分手，孰料，小張竟以持有與小美間的性愛影片做為要脅，向小美恐嚇說若小美執意分手，將在臉書公開與小美的性愛影片，讓小美心生畏懼，小美感到害怕，只好去警局報案提出妨害秘密及恐嚇的告訴。

經檢察官調查後，認為一開始拍攝性愛影片，小張確實有得到小美的同意，與刑法第315條之1第2款規定的「無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者」要件並不相符，因此就妨害秘密罪嫌為不起訴處分；至於小張以散布與小美間的性愛影片做為要脅，已經構成刑法第305條之恐嚇罪，即「以加害名譽之事，恐嚇他人致生危害於安全者」，最重可處二年以下有期徒刑，而遭檢察官提起公訴。

另外，在這裡也要提醒讀者，若小張事後真的將性愛影片張貼在臉書上該怎麼辦？此部分的臉書貼文若是公開的文章，即可供特定多數或不特定人瀏覽，則除了構成刑法第310條第2項的加重誹謗罪外，尚構成刑法第235條的散布猥褻影片罪，也是最重可處二年以下有期徒刑，而性愛影片部分，則可聯繫臉書公司進行移除，避免後續損害的擴大。

現在網絡傳布無遠弗屆，為了自身的名譽及安全，拍攝私密隱私影片，仍應三思而後行！才能免去後續的煩惱與遺憾。(作者為台灣司法人權進步協會)

(中時電子報)