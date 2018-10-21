律師說法》半推半就拍下性愛影片 分手卻被威脅上傳臉書

(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

小張與小美是男女朋友，小張常常在兩人恩愛時，跟小美說希望拍下性愛影片，留下紀錄，卻都遭小美拒絕，有一天小張又再次提出要求，小美在熱戀中，想說小張已經多次要求，又保證不會外流，影片也只是自己觀賞，應該不會怎麼樣吧，就在半推半就下同意拍攝性愛影片。好景不常，相處一段時間，小美發現小張情緒時常失控、佔有慾強，偶爾甚至暴力相向，遂向小張提出分手，孰料，小張竟以持有與小美間的性愛影片做為要脅，向小美恐嚇說若小美執意分手，將在臉書公開與小美的性愛影片，讓小美心生畏懼，小美感到害怕，只好去警局報案提出妨害秘密及恐嚇的告訴。

經檢察官調查後，認為一開始拍攝性愛影片，小張確實有得到小美的同意，與刑法第315條之1第2款規定的「無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者」要件並不相符，因此就妨害秘密罪嫌為不起訴處分；至於小張以散布與小美間的性愛影片做為要脅，已經構成刑法第305條之恐嚇罪，即「以加害名譽之事，恐嚇他人致生危害於安全者」，最重可處二年以下有期徒刑，而遭檢察官提起公訴。

另外，在這裡也要提醒讀者，若小張事後真的將性愛影片張貼在臉書上該怎麼辦？此部分的臉書貼文若是公開的文章，即可供特定多數或不特定人瀏覽，則除了構成刑法第310條第2項的加重誹謗罪外，尚構成刑法第235條的散布猥褻影片罪，也是最重可處二年以下有期徒刑，而性愛影片部分，則可聯繫臉書公司進行移除，避免後續損害的擴大。

現在網絡傳布無遠弗屆，為了自身的名譽及安全，拍攝私密隱私影片，仍應三思而後行！才能免去後續的煩惱與遺憾。(作者為台灣司法人權進步協會)

(中時電子報)

文章來源：台灣司法人權進步協會

賣淫女遭劫財色強拍片 赤裸逃生…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。