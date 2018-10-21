便秘怎麼辦？醫師7招擺脫身體廢物 蜂蜜水最順便

2018年10月21日 00:02 中時電子報 林郁庭

這樣做提升排便力。（圖/張振榕醫師的健康相談室 授權使用）

便秘是許多現代人的煩惱，台灣營養基金會曾調查發現全台灣30到49歲的上班族中，有47.2%的上班族受便秘所苦。尤其是職業性質久坐、久站、工作壓力與三餐不正常，更是重度便秘族群。胃腸科醫師張振榕建議6招，不儘提升排便力，也讓你跟身體廢物說再見。

張振榕指出，長期便秘的話，這些毒素在腸道存在時間過久，那身體無形之中就從腸道吸收過多的毒素或是過敏源，可能造成身體體質改變、引起過敏現象。

怎樣才算便秘呢？張振榕說，基本上，只要超過3天沒有排便，在臨床上就算便秘。另外，若排便時需過度用力、排便時間過長，或是大便的外形如羊大便，型態呈顆粒、質地很偏硬，外觀過於乾燥，也算便秘。他分享7招擺脫便秘之苦。

1.補充腸道好菌

腸道菌的重要性相信已經有許多人知道了，補充時特別注意每日約50~100億株，並且關鍵的A,B,C菌一定要補充到！

2. 飯後散步及快走

低強度的運動，像是適度慢跑、快走、飯後散步等，都可以幫助讓腸道蠕動變的更好，有助於便秘的緩解！

3. 順時鐘進行腸道按摩

腸道蠕動可能因為久坐變得緩慢，肚子脹的很嚴重的時候，可以肚臍為中心點，順時鐘做腸道按摩，因為腸道蠕動的方向是從我們右手邊走到上腹部，再從左手再由下腹部由直腸排出。

4. 食用非水溶性膳食纖維

膳食纖維可分為水溶性、非水溶性。要改善便秘的話，非水溶性纖維的重要性比較大，例如葉菜類蔬菜等，可以增加糞便的體積、促進腸胃蠕動。還能降低身體的膽固醇含量。

5. 每日攝取2000CC以上的水

糞便待在腸道裡，水分便會被身體吸收，導致糞便變乾硬，形成便秘。記得每日一定要喝足夠的水，幫助腸道潤滑，才能有效幫助排便！

6. 適量食用蜂蜜水

同樣可以有效幫助腸道潤滑，且在臨床中是很有效的食療方式，但要注意，胃食道逆流患者不適合此方式。

7.適量攝取優質油脂

生活中如果油脂攝取不夠，就會使腸道潤滑不夠，也可能會是常被忽略的便秘原因之一。攝取好的油脂等潤腸效果的食物，例如可吃淋橄欖油、苦茶油的沙拉。

(中時電子報)