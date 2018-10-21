惡搞太有才！他PO一張海報 王世堅主演「跳海光頭」

2018年10月21日 00:02 中時電子報 林郁庭

老天鵝娛樂還在PO文內吐槽，藍綠唯一有共識的事，就是都希望世堅能跳海。（圖/老天鵝娛樂 授權使用）

高雄市長選情緊繃！民進黨台北市議員王世堅稍早說，如果國民黨高雄市長參選人韓國瑜當選，他就又要去跳海。但隔天又在臉書上澄清，自己並非高雄在地政治人物，無意在高雄選戰上打賭，形同否認跳海一事。對此，粉絲專頁「老天鵝娛樂」惡搞了巨石強森主演的電影海報，改將王世堅的臉後製P上海報，毫無違和的模樣讓許多網友看了笑翻。

雖然阿堅事後發臉書澄清，並非高雄在地政治人物，根本無意在高雄選戰上打賭，說他只有台北市長柯文哲落選才會剃光頭。不過，對於曾經發狂語要跳海，粉絲專頁「老天鵝娛樂」貼心幫王世堅後製電影海報，取名「跳海光頭」，還強調不分藍綠聯合推薦，笑果十足！

太有才的惡搞圖一出，馬上讓許多網友看了笑翻，紛紛跟著開玩笑，「世堅說只是幽默啦！寶傑你怎麼看」、「世堅，答應我，這次下去就不要再上岸了好嗎」、「可以含曲棍球跳嗎」、「世堅這次的功能就跟禮砲一樣，娛樂效果爆表」、「翻開黃曆，11/24那天日子好像不大適合」、「鬼娃：想看我剃光頭？還是和我做…選民服務？」、「可以不要那麼專業嗎？希望每天能看到老天鵝呼吸」、「老天鵝真壞，一次願望，兩種滿足」。

(中時電子報)