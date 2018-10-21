幫女騙子匯款並沖銷 郵局經理賠20萬

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中華郵政公司新店五峰郵局任姓前經理、林姓前員工2人，2年前為了業績，替利用臉書團購詐騙2.5億的蒲姓女騙子，轉帳退款給黃姓女網友140萬元，蒲女事後卻未將錢補進戶頭，任、林2人竟以誤匯名目沖銷，黃女因發現有不實沖銷紀錄而提告。台北地院依偽造文書罪判處任、林拘役40天、30天，均緩刑2年，各須支付黃女20萬元。

蒲女被控自2014年起成立「309社團」等臉書團購社團，以市價6折邀網友團購BMW、奧迪名車詐騙2億5167萬元，事後竟說沒錢還，數百名被害人氣憤難平紛紛提告，台北地院日前重判蒲女徒刑14年。

2016年11月30日，蒲女為了要退款匯給黃女140萬元，向有長期業務往來的五峰郵局任姓前經理表示有款項比較急，請郵局先匯款，事後再補足，任男及林姓員工明知依郵局規定，匯款交易應先收妥現金，且知悉蒲女帳戶存款不足，竟以無摺存款方式匯款140萬元至黃女帳戶。

當天下午5時許，任男因蒲女未將錢匯進個人帳戶內，遂指示林男在該筆匯款不實記載「退款簽收，蒲念慈（誤匯）」，在黃女帳戶內沖銷140萬，事後因黃女與蒲女發生糾紛，調閱郵局帳戶交易明細紀錄，發覺有不實沖銷之紀錄，提出告訴。中華郵政事後懲處2人，2人均已離職。

法官認為，任、林2人未遵守中華郵政規定便宜行事，擅自為客戶製作不實交易紀錄，行為不當，但2人坦承犯行，犯後態度良好，各承諾分期賠償黃女20萬，判處任、林2人各拘役40天、30天，均緩刑2年，各須支付黃女20萬元。法官要求2人自今年11月起，至明年8月止分成10期，每期各支付黃女2萬元。

(中時 )

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