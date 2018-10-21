高雄》網民分析韓國瑜可能贏的行政區 被讚超專業

2018年10月21日 00:29 中時電子報 黃麗蓉

國民黨高雄市長參選人韓國瑜和民進黨參選人陳其邁激戰！PTT網民分析韓國瑜可能會贏哪些行政區？假設陳其邁年底選戰小勝拿下52.5%，韓國瑜可能會拿下美濃、楠梓、還有鼓山。網友喊：超專業！

針對韓國瑜可能贏的行政區，網民分析指，1.左營、楠梓區：是年輕人多，眷村仍有一定勢力。2.鼓山區：是靠內惟那邊眷村要衝多高，但機率低過左營。3.新興、前金、苓雅區：傳統高雄中高收入區，也是文教區，公教人員較多。4.岡山、鳳山區：眷村票，但隨著眷村改建，影響力已經不如以往。

該網民指出，以2016總統大選蔡英文在高雄的得票率63.3923475%為基準，各區民進黨的得票，應該要從2016蔡的得票扣掉13.3923475%(把泛藍總統候選人朱立倫和宋楚瑜合算，假設地區影響都一樣)，大概就是韓國瑜高雄各區的得票。

選戰大致會有幾種結果：假設陳其邁大勝拿下60%，韓粉都是國民黨的網軍，那就跟2016大選得票差不多。如果陳其邁拿下57.5%(差不多是2004阿扁的得票率)，結果可能韓國瑜在左營小勝，甲仙也是如此。如果陳其邁拿下55%，那麼藍綠拿下的區還是一樣。

另外假設陳其邁小勝拿下52.5%，藍軍可能拿下美濃、楠梓、還有鼓山。如果藍綠平手，則各區狀況應該是：左營不用到60%就可以平盤，但這也代表，沒拿下杉林、岡山、前金、新興、苓雅、鳳山，韓國瑜就可以宣布敗選感言了，反之亦然。

再假設韓國瑜小勝(52.5%)，陳其邁則會輸掉路竹、永安、彌陀、鳥松、三民、鹽埕、前鎮、六龜、內門。

網友說：「我跪著看。」、「不錯的分析。」、「棒棒！」、「基本上韓如果連縣區南高雄的鳳山都贏不了，就不用談勝選了。」、「縣區對國民黨來說，鳳山是攻略指南必須贏的區，才能談到勝選。」

(中時電子報)