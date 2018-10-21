陸八旬老婦尋親 在台胞兄骨灰落葉歸根

2018年10月21日 01:32 旺報 陳君碩

江蘇籍老兵陳必壽1949年來台，於1993年病逝。(今日頭條提供)

陳必壽寫給妹妹的信，訴說自己的思鄉之苦及台灣的艱辛。(今日頭條提供)

兩岸尋親，不只台灣老兵回大陸，老兵在大陸的家人，也心心念念盼望家人能團圓。江蘇一位79歲的老太太陳必珍，掛念在台灣的哥哥，即便哥哥已經過世多年，最近成功透過尋親欄目，委託志願者將哥哥的骨灰接回老家，與雙親葬在一塊，了卻一樁心事。

「你走的時候我沒什麼印象，媽媽還在世時，想你想瘋了。」10月19日上午，陳必珍在哥哥的墓前，對著哥哥的墓，道出多年來的心聲，她的女兒劉霞隨即向墓磕了個頭，「大舅，這些年來媽媽從來沒有忘記過您。」

對於把哥哥的骨灰從台灣接回江蘇鹽城，就像她今生的一個夢、一個念想，原以為再也不會實現，但今天她還是把哥哥陳必壽接回家了。

陳必壽1949年到了台灣後，孑然一身，沒有娶妻生子，但始終心繫家人，他獨自在台灣，到了1980年代兩岸開啟交流後，才開始與家人寫信，向妹妹傾訴思鄉之苦。

陳必壽寄出的信，陳必珍都完好保存。陳必壽在信中曾寫道：「我的命運太苦了，開刀時沒有一個親人在旁，所受的痛苦太深了，白天夜間，你大哥都在想你，眼淚已流盡了。自從和你通信到現在，每次你寫信望我保重身體，也希望回去和你見面。我現在身體太不好，所有一點錢都花了在醫藥上，目前我寫這封信也許你看了會失望的，但是我的小妹，如果我有一點辦法，你大哥定會回去和你相見。」

陳必壽自知自己病痛纏身，在一封信還寫到：「我今年已六十歲了，謝謝弟妹們要為我做壽。我寫到這裡心裡非常難過，唉...你哥這一生，不知能不能和你見面」。

然而在通信了幾年後，哥哥就沒再回信，陳必珍奶奶找上今日頭條的兩岸尋親項目，透過今日頭條與江蘇鹽城台辦的合作，最終探詢到哥哥下落，不幸的是，哥哥其實早在1993年就因病去世，享年67歲，去世時身邊沒有任何親人。

哥哥已經過世25年，但對陳必珍而言，故肉至親一定要讓哥哥落葉歸根，所以他委託台灣的志願者劉德文協助。劉德文是一位來自臺灣高雄的里長，從2003年開始，往返臺灣大陸數百次，把一百多位在臺灣去世的老兵骨灰帶回大陸安葬，幫助老兵落葉歸根。15年來，他的足跡遍及20多個省區，同時，他還是頭條尋人的志願者，協助兩岸尋親專案在台灣的查找工作。

此次同樣透過劉德文，讓陳必壽的骨灰能送到老家，「等著這天太久，我好激動，大哥回來了」，就算70年不見，仍無法磨滅血濃於水的親情。

(旺報 )