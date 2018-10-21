攝淫師注意了！Cosplay遭大叔撥衣袖拍底褲怒告性騷

2018年10月21日 01:32 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

喜歡遊走車展、Cosplay等活動的「色淫」師注意了，對於清涼打扮的showgirl，只能「遠觀」拍照，可不能為了「喬角度」動手腳「褻玩」焉，不然可得小心挨告了！

有2名樂衷此道的大叔，因參加北部地區一場動漫祭Cosplay攝影展活動，見到1名年輕妹扮演手遊《陰陽師》妖刀姬的角色，認為衣袖擋到修長的美腿拍起來不夠美，就動手幫忙撥了衣袖，導致女孩內褲外露，結果他們竟拍下女孩露褲的照片，並放到臉書上，女孩認為2人的行為讓她不舒服，還把照片PO上網，對2人提起妨害秘密及性騷擾告訴。

據《蘋果》即時報導，去年1名年輕美眉扮演性感的手遊《陰陽師》妖刀姬角色，與好朋友一起參加在某大學體育館舉辦的動漫祭Cosplay（角色扮演）攝影展活動，性感的裝扮、玲瓏的曲線，立即吸引眾人目光，許多攝影師邀請她到他們架攝的攝影區拍攝，美眉爽快的答應，也依同好的要求拍出各種姿勢讓他們拍照。

在拍攝的過程中，因為她衣服右側相當火辣，如果沒有遮擋內褲就會走光，她就一直用衣服袖子擋住右邊，此時，1名40多歲的男子認為她的袖子擋到她玲瓏的曲線，就上前把她的袖子拉到她的大腿內側，頓時她的右側大腿整個都露了出來，內褲一覽無遺。

這名參加角色扮演的女孩指控說，這名大叔不僅動手掀開她的衣服讓她內褲外露，還拍了可以清楚看到她內褲角度的照片，而同行的另名大叔也趁機拍了她內褲的照片，更可惡的是還把照片PO到他們自己臉書，讓同好取用，她認為被騷擾，因此對2名大叔提出告訴，另外加告拍她底褲照的男子涉犯妨害秘密罪。

雖然後來檢察官調查後認為，認為女子因為衣袖被拉開產生了不舒服的感覺，但該男子並未親吻、擁抱或觸摸女子的臀部、胸部或其他身體隱私處，因此認為2人的行為與《性騷擾防治法》第25條的構成要件不符，因此沒有起訴這2名大叔，但是檢察官還是奉勸，一場快樂的展演，因為自己的喜好，致使讓主演女孩感到不舒服，而得跑法院，愛好「小動作」的人，還是「卡斬節」比較好！

(中時電子報)