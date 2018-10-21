老婆移民簽證6年不過 測DNA因這個原因被拒

2018年10月21日 04:50 中時電子報 陳舒秦

澳洲1名來自衣索比亞的移民男子，和老婆結婚多年，甚至生下一名4歲兒子，但妻子竟連「配偶簽證」都被拒絕，因為澳洲移民局說，DNA檢測結果發現，他與妻子「可能是兄妹」。

48歲的塔德斯（Daniel Tadese）在墨爾本已住了11年，職業是網約車駕駛，他與妻子在2012年結婚後，做了項「防止近親假結婚真移民」的DNA測試，沒想到測試結果竟顯示，2人有1/66的可能有血緣關係，顯示他們可能是「同父異母」或「同母異父」的兄妹可能性很高。

塔德斯說，他是在墨爾本的1間教堂，認識了妻子已經移民來的阿姨，才認識住在衣索比亞的妻子，他與妻子在衣索比亞的老家，分屬於不同地區，兩人人先前從不認識。

不過根據澳洲的移民規定，一般而言，申請「配偶簽證」是不需要做DNA測試的，但如果澳洲政府懷疑2人有血緣關係，申請移民者就必須做這項檢測。

塔德斯表示，妻子的「配偶簽證」簽了6年都簽不下來，他已經花了約澳幣2萬元（約台幣44萬元）的訴訟費，但還是被「拒簽」，長年花費心力在申請妻子的配偶簽證上，塔德斯已經被檢查出憂鬱症，目前他已經向法院提出了「最終上訴」，目前正在等待庭審。

根據澳洲《婚姻法》的規定，如果「配偶簽證」的申請人與擔保人是手足，這個夫妻關係是無效的，不能批准配偶簽證的申請。

(中時電子報)