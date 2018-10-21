10／21 三大報頭條要聞

10/21 三大報頭條要聞。

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中時電子報
綜合報導

◎中國時報

獨派反中 雷大雨小 英賴菊全走避

●喜樂島昨在台北舉辦「反併吞正名公投」遊行，民進黨則在高雄辦「反併吞、護台灣、反介入、顧高雄」，大綠小綠互尬場。不過號稱12萬人到場的喜樂島活動，警方估算約6000人，高雄則5000人到場，並未激起太多漣漪。美麗島電子報董事長吳子嘉認為，民進黨是首鼠兩端，怕流失獨派選票被獨派罵，又怕影響維持現狀主張，刺激中共，於是就沒積極動員，讓活動成了「半調子不上不下失敗的台獨活動」。

沙烏地證實 卡舒吉命喪領事館

●針對沙烏地異議記者、《華盛頓郵報》作家卡舒吉失蹤案，沙烏地阿拉伯官方終於宣布，卡舒吉在伊斯坦堡領事館內與沙國調查人員發生衝突後死亡，18名沙籍涉案人員已被捕。沙烏地國王薩曼20日並下令整頓情報部門，5名高官遭撤換，其中包括王儲穆罕默德左右手在內。

統獨再現 柯：政治文化必須改變

●喜樂島聯盟、民進黨分別在台北、高雄舉辦「反併吞」活動，讓統獨牌再次成為選舉操作議題。台北市長候選人柯文哲競選辦公室發言人林昆鋒昨表示，柯市長盼改變台灣政治文化，政治不用那麼肅殺，也不必靠拚場拉抬士氣，但對各團體辦活動予以尊重；高雄市長候選人韓國瑜則痛批對手陳其邁，又走回拚政治老路，眼中只有選票。

執政反打「恐嚇牌」 暴露民進黨內政失敗 兩岸失控窘態

●民進黨發動反併吞遊行，企圖搶救陳其邁、削弱喜樂島。問題是，一個在高雄執政20年的政黨，怎會捨棄政績牌，改打恐嚇牌爭取認同？尤其，民進黨手握國家機器，面對兩岸僵局怎已淪落到只能上街喊口號？換言之，這場遊行，等於是民進黨間接暴露內政失敗、兩岸失控，才會只能訴諸統獨，鞏固基本盤。

◎旺報

坐月子條款還在 台商節稅有據

●大陸財政部20日公布新版的《中華人民共和國個人所得稅法實施條例（修定草案徵求意見稿）》（下稱《意見稿》），並向外界公開徵求意見，值得注意的是，一如外界原先預期，新版《個稅法實施條例》依然保留了台商最關切的「五年豁免」條款及俗稱的「坐月子條款」，未來台商只要符合新稅法的規定，並且報請大陸稅務主管機關核備，將可望繼續享受境外所得免繳所得稅的優惠。

11月多個未爆彈 掀台海風雷

●九合一選舉11月登場，圍繞在大選前後，多個危及兩岸關係的「未爆彈」也將一一落下，包括綑綁大選的「東奧正名」公投、不斷疾呼修改公投法以進行「獨立公投」的喜樂島聯盟，還有美軍計畫派軍艦巡弋台灣海峽等。若不想「擦槍走火」引爆台海，蔡政府就不該為選舉而心存僥倖，縱容獨派觸碰底線，損害的永遠是台灣民眾利益。

陸自製兩棲大型機 鯤龍水上首飛

●大陸自主研製的「鯤龍」AG-600大型滅火、水上救援水陸兩棲飛機於20日上午成功實施首次水上試飛任務。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平致電祝賀，並表示希望各有關方面繼續弘揚航空報國精神，繼續為滿足大陸應急救援體系和國家自然災害防治體系建設需要、做到建設航空強國目標而奮鬥。

中美貿易戰 中越口岸女王新商機

●中美貿易戰對很多台商造成了很大困擾，但是對於在中越邊境經營物流、加工貿易，有大陸「口岸女王」之稱的廣西昆侖物流有限公司總經理黃薇彤來說，卻是一個商機，若有企業要避開高關稅，想到中越邊境經濟合作區設廠，都找她幫忙。

◎工商時報

官股挺 13檔高殖利率衝

●護盤基金上周鎖定台積電、中鋼、國泰金等13檔高殖利率的集團、權值、金控股三大族群承接，帶動相關個股股價破底翻揚，隨著外資賣壓減緩，官股加碼股不止扮演穩盤要角，本周更有機會擔綱帶領大盤反彈的先鋒。

暌違一年首次面對面 G20峰會前夕 習川會有譜

●隨著中美貿易戰升級，引發全球經貿動盪，國際間關注兩國領袖能否在11月底於阿根廷舉行的G20峰會上會晤，從而緩解紛爭。昨（20）日傳出，中國國家主席習近平已暫時同意與美國總統川普在11月29日會面，當日正是G20峰會正式開始前一天。

伺服器遭中國解放軍植入間諜晶片？ 庫克駁報導不實 要求撤文

●針對本月初有媒體報導包括蘋果在內的美國科技大廠，供應鏈遭中國解放軍滲透，在伺服器植入惡意晶片竊取機密一事，蘋果執行長庫克接受新聞網站《Buzzfeed News》專訪，以罕見強硬口吻駁斥報導內容不實，要求媒體撤回報導。這也是間諜晶片風暴在本月初引爆後，蘋果所做最新也最強力的回應。

工商社論》解決博士人才短缺問題的幾點建議

●教育部日前公布108學年度的博士班招生，有113個博士班的招生人數是0或1人，顯示博士班的招生狀況相當不佳。由於高等教育的人才養成不易，若以此推估我國未來產業發展的人才需求，不禁令人憂心。

(中時電子報)

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