不滿執政　綠粉餐廳打折「直到民進黨下台」

2018年10月21日 07:16 中時電子報 高德順 整理報導 整理報導

為表達對民進黨執政的不滿，苗栗縣三義鄉木雕博物館附近一家美式餐廳最近另類促銷，店內披薩等多項商品5折優惠，優惠期限「直到民進黨下台」。林姓業者說，自己長期以來都是「綠粉」，但目前民進黨施政主軸是「消滅國民黨」，不顧經濟民生，才會以此手法凸顯政治現況的不滿。

高雄餐廳和農民之前接連掛出「民進黨不倒，經濟不會好」、「民進黨不倒、農民不會好」布條表達不滿。盛產茶葉的阿里山山區，近日也發現有人在茶區路旁一些電桿貼出「民進黨不倒茶葉不會好」海報。有茶農表示，這兩年來茶葉銷售慘淡，主因是台灣和中國大陸交流中斷，加上陸客團大減，茶農銷售減少約一半，農民反彈聲浪愈來愈大。

苗栗縣這家業者則是以打折「直到民進黨下台」的「黑色幽默」來嘲諷民進黨。根據蘋果報導，林姓業者說，原本在北部經營電子業，今年退休後跟妻子經營美式餐館，6月開店至今，感受到景氣低迷，民進黨政府不思改善國民經濟民生，他跟一群友人，過去是綠營支持者，如今都看不下去。他說，當初投給蔡英文是希望她改革，能讓經濟民生起色，沒想到事與願違、感覺被騙。

業者表示，促銷推出半個多月，生意因此增加近3成，許多客人紛紛站在黑板前拍照打卡分享、臉書專頁按讚。不過；這項促銷打折有「例外」，限定「民進黨員原價」。業者說，至今沒有顧客跟荷包過意不去，沒人刻意拿出黨證，或稱自己是民進黨員，他也不會要求客人表態政黨立場，純粹是表達自己對政局的不滿，顧客多數覺得是有趣的行銷噱頭。

(中時電子報)