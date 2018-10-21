NBA》甜瓜逼走火箭防守助教？丹托尼出面否認

2018年10月21日 08:03 中時電子報 黃及人

65歲的火箭防守助理教練布茲戴瑞克上個月突然無預警宣布退休，頓時引發「甜瓜」安森尼刻意逼走，曾公開批評自己防守太爛的布茲戴瑞克謠言，眼見情況越演越烈，火箭總教練丹托尼趕緊出面澄清，強調兩人之間關係沒問題！

「不！我百分之百確定，那些傳聞並非事實，」丹托尼說，「我和布茲戴瑞克談過了，我們今年夏天一直在聊，他跟安森尼幾年前曾相處過，兩人之間並無任何矛盾，所以事實不是那樣，他只是想要多花一點時間陪伴家人而已。」

可惜就算丹托尼出面駁斥，仍無法止住安森尼逼走布茲戴瑞克的謠言，畢竟布茲戴瑞克在2002-05年期間擔任金塊總教練，曾公開批評安森尼防守太差，也讓安森尼心懷不滿，來到火箭卻要重新合作，安森尼怎麼可能輕易接受。

但火箭前兩季防守突飛猛進的主因之一，就是有著布茲戴瑞克的細心調教，如今隨著布茲戴瑞克退休，阿里查、巴哈穆鐵兩名防守好手離隊，火箭防守能力明顯下滑，從主場開幕戰遭鵜鶘狂轟131分，上半場丟71分就可知道。

就算布茲戴瑞克的退休不關安森尼的事，安森尼近年只要跳槽新東家，都有辦法把球隊弄到烏煙瘴氣(包含尼克、雷霆)，這是不爭的事實，接著會把上季聯盟戰績第1的火箭搞成怎樣，就讓球迷自行觀察火箭在新球季的戰況了。

(中時電子報)