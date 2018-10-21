高雄》韓國瑜從宜蘭拚到屏東 洪孟楷：比柯P一日雙塔還猛

2018年10月21日 08:12 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜人氣強強滾！昨天先北上宜蘭替林姿妙助選，接著回高雄幫市議員造勢，晚間又衝屏東幫市長候選人林恊松站台，輔選行程「一日南北」，掀起一波「韓流」。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷直言「比一日雙塔還猛」，他說韓國瑜幫人一把也無形是幫助他的選情加溫，而這股韓流會遇強則強、越積越強！全台灣都能夠拭目以待。

韓國瑜超氣超夯，無論直播或專訪，都吸引大量民眾關注。韓國瑜昨天全省輔選拉抬，上午在宜蘭，晚上回到國境之南的屏東。對此，洪孟楷直言，這比之前老愛掛在嘴上說嘴的柯文哲一日雙塔還猛！「這股韓流會遇強則強、越積越強！全台灣都能夠拭目以待」。

洪孟楷指出，選戰倒數35天，韓國瑜也是市長候選人，其實也能獨善其身，顧好自己的高雄就好。但韓國瑜卻選擇前往東台灣和南台灣幫別人抬轎，就是認為只要大家好、就是他自己好的概念。「當然媒體相互追逐，造成一加一加一大於三的宣傳效果，韓國瑜幫人一把、也無形是幫助他的選情加溫」。

選戰進入倒數階段，洪孟楷說，韓國瑜除了維持高人氣外，更需嚴防奧步，越是有名、越是以勝算，越要防範奧步干擾選情。洪認為，目前看到韓國瑜民調還是些微落後陳其邁，不過洪孟楷說，在選前每一天都輸無所謂，只要開票當天贏，就是全高雄人最好的勝利！

(中時電子報)