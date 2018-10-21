40多間房產引爆手足爭產 田僑仔過世險出不了殯

子女爭產，擁有40多間房產的老翁險出不了殯。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

北部地區胡姓老翁擁有40多間房產，價值數億元，胡翁3年多前過世引發4名子女爭產，其中沒分到產的2個兒子威脅「不分錢就不讓父親出殯」，逼迫兄長簽下協議書，最後長子同意將父親保險金1000萬拿出來分配。

判決書指出，胡姓老翁2015年過世，他留下40幾間房子，每個月房租收入約50萬元，另外還有保險金。胡翁過世前將房子過戶給2名孫子，其中沒分到遺產的2個兒子不滿父親把財產都移轉登記給2名姪子，威脅2名兄長若不簽立協議書分錢，就不讓父親出殯，胡翁2名大兒子擔心父親出殯受到影響，同意分配父親保險金1000萬元。

4名子女在胡翁出殯前一天達成協議，不出售父親40多間房子，且每月收取的租金分給弟弟各8萬元，胡姓老翁才得以順利出殯。事後胡翁大兒子控告弟弟威脅不讓父親出殯涉及恐嚇，這部分因為親人作證，胡翁孫子並非受到脅迫簽立協議書，檢方予以小兒子不起訴處分。

不過這場手足爭產尚未落幕，胡翁小兒子主張可分得250萬元，但姪子僅匯給他190萬元，另外他每月應可分得8萬元生活費，對方卻自2016年4月後就不再匯款，迄今已累積達244萬元。

法官認為，胡翁生前贈與給2名孫子的不動產，不能算在他的遺產範圍，且胡翁投保的保險受益人是大兒子，是大兒子自願分給兄弟，也不能列入老翁遺產，可不必分，判胡翁小兒子敗訴。全案可上訴。

(中時電子報)

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