台北》陸網友認證！高嘉瑜大陸人氣「狠甩韓國瑜」

2018年10月21日 08:46 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

大陸網友在高嘉瑜臉書留言。（圖／截自臉書）

民進黨臺北市議員高嘉瑜日前上政論節目時，提到國民黨高雄市長候選人韓國瑜之前沉寂一段時間，網路聲量卻突然大漲，她提到可能有大陸的力量企圖影響台灣政治。但是，有大陸網友在高嘉瑜臉書留言大酸「高大美女在大陸的知名度狠甩韓國瑜三條街以上」。

有大陸網友在大陸知名《天涯論壇》發文表示，高嘉瑜其實並不是很愛民進黨，當民進黨上下一致批判柯P時，這在她支援柯P的立場可以看出。高嘉瑜只是披了塊民進黨的招牌而已。游走於淺藍、淺綠、中間階層。

這位網友還說，要高嘉瑜注意好自己的言行和保護好自己。「別惹惱民進黨被開除」。因為「民進黨部分人士已經開始警覺高嘉瑜的政治立場了」。網友說否則「竹籃打水一場空」。

高嘉瑜在大陸使用人數最多的APP《微博》上，也有開設微博帳號，而且貼文仍持續更新中，最新一篇貼文在10月18日，粉絲人數也有兩千多人！但高嘉瑜本人回應稱，非本人所開設。

而高嘉瑜臉書一篇關於「言論自由及五毛網軍」貼文，引來不少大陸網友留言，「高大美女在大陸的知名度狠甩韓國瑜三條街以上」、「大陸論壇民調9成支持民進黨繼續執政，妳竟然說我們支持國民黨，好傷心...」、「我是大陸網軍看我對高嘉瑜發動按讚攻擊 嘿」、「高美女，在微博有粉絲開設帳號，這也說明妳在大陸具有高人氣啊，不然大陸怎麼會有妳的粉絲團呢？」，也有網友讚嘆說，「高美女長得這麼漂亮一定要當選」。

(中時電子報)