浩鼎董座張念慈因病赴美 6000萬換15天解境

浩鼎生技董事長張念慈。（資料照，張鎧乙攝）

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喧騰一時的浩鼎案，士林地院已定於12月28日宣判，涉案遭限制出境的浩鼎生技董事長張念慈，日前以他患有心臟方面病症，須赴美尋求就醫諮詢，聲請暫時解除境管，士院裁定張提出6000萬元保證金，准予11月5日至19日止暫時解除限制15天出境、出海。

這是張念慈第2次獲准暫時解除境管赴美，他去年5月間曾經以岳父過世須赴美奔喪為由，聲請暫時解除境管，士院也裁准張以6000萬元保證金，換取解境13天。

檢方指控，前中研院院長翁啟惠，涉嫌在院長任內與台灣浩鼎生技董事長張念慈達成收賄1500張浩鼎技術股的期約，另收受3000張浩鼎股票，作為翁啟惠協助浩鼎生產醣分子及取得酵素合成法專屬授權的對價。

士檢2016年4月21日訊問張念慈，訊後諭令張以100萬元交保，並限制出境，2017年1月9日依期約賄賂、收受賄賂罪、交付賄賂等罪起訴翁啟惠、張念慈。

士林地院自2017年2月21日裁定張念慈限制出境、出海，士院審理期間，張念慈以岳父過世須赴美奔喪為由，聲請暫時解除限制出境，士院裁准張具保6000萬元，換取5月20日至6月1日解境。今年8月28日，士院召開辯論庭後，全案已定於12月28日宣判。

張念慈日前以他罹患心臟二尖瓣膜脫垂併發中度至重度二尖瓣逆流、中度主動辦逆流及輕度三尖瓣逆流等病症，須赴美就醫諮詢，並尋求最佳之治療方式，向士院聲請自11月5日起至19日止暫時解除限制出境、出海。士院裁定張念慈提6000萬元保證金後，准予11月5日至11月19日止，暫時解除限制出境、出海。

(中時 )

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