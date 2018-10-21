卵巢癌是女性最難發現的癌症！有此症者罹癌為一般人4倍

2018年10月21日 09:35 中時電子報 戴安瑋

卵巢癌是女性最難被發現的癌症，根據最新研究，卵巢癌患者中同時罹患子宮內膜異位症的比率達25%，顯示子宮內膜異位症與卵巢癌有高度關聯性，醫師更表示，現卵巢癌的年齡層有下降的趨勢，並非中高齡女性才需注意卵巢癌，也勿因腫瘤小而輕忽，建議若有腹痛、頻尿等情形應盡速就醫檢查。

台北醫學大學附設醫院最近發表的「 2016-2018年院內卵巢癌數據報告」發現，卵巢癌患者中同時罹患子宮內膜異位症的比率達25%，顯示子宮內膜異位症與卵巢癌有高度關聯性。此研究結果與國外期刊《Gynecologic Oncology》的研究吻合。

《元氣網》報導，研究顯示，卵巢癌發病率為每年10萬名女性中約12.1人，子宮內膜異位症是卵巢癌中「類子宮內膜癌」與「明亮細胞癌」的高風險因子，有子宮內膜異位症者，罹患這些癌症風險，比一般人高出四倍。

台北醫學大學附設醫院婦產部主任劉偉民表示，卵巢癌病程變化快，據近三年院內報告顯示，卵巢癌「難察覺、難診斷」，六成患者確診時已是晚期，治療後復發機率又高達4至5成，且並非中高齡女性才需注意卵巢癌，也勿因腫瘤小而輕忽，建議若有腹痛、頻尿等情形應盡速就醫檢查。

劉偉民近期收治一名24歲患者，她因生理期腹脹、腹痛而就醫，檢查後才發現左邊卵巢有5公分的良性巧克力囊腫，手術時發現另一邊也有約1.5公分囊腫，經同意後取出化驗後，發現竟是卵巢癌，幸好及早發現。

(中時電子報)