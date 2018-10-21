姚姚暴走猛咬柯P器官案 綠營幹部：姚人多苦勸被當北七

2018年10月21日 09:36 中時電子報 林毅／綜合報導

時隔4年，台北市長柯文哲在投票前夕又一次陷入器官風暴，民進黨台北市長候選人姚文智也緊咬此點，每天言論離不開柯文哲，更創造「柯萊爾」新名詞質疑柯文哲，但有綠營輔選幹部透露，姚文多曾苦勸姚文智「點到為止」，但無奈姚文智有如脫韁野馬般完全不受控，讓民進黨傷透腦筋。

柯文哲器官案，由於缺乏證據，加上又是「激進獨派」所主導，因此不論藍綠皆下令冷處理，民進黨祕書長洪耀福更是表示「民進黨與此事百分之一萬無關」，賴清德也說自己相信柯文哲。

姚文智從開始的「不相信此事」改為全面猛打器官案，三不五時就要求柯文哲解釋赴陸18次所為何事，又要柯文哲跟他一起譴責中國大陸。根據《蘋果》報導，不知是否被民調逼急，綠營輔選幹部說，姚人多曾交代姚文智「適可而止」，缺乏證據情況下不要窮追猛打，但姚文智卻當耳邊風，每天照打不誤，還嗆「賴院長相信，你就相信嗎」，讓綠營看傻眼。

事實上姚文智一直讓民進黨傷透腦筋，幾次天馬行空的政見加上「貓咪事件」都讓姚文智形象大扣分，為此總統蔡英文在8月時，不得不派出自己的御用文膽姚人多出手相助，姚人多也立即下令姚文智停止貓咪文宣，同時停止批評對手，專心在提出市政規劃政見上。不過姚文智收斂一個月後，似乎有「故態復萌」傾向，不斷猛攻對手，疏於提出自己的願景，因此網路上盛傳姚人多已經收手不幹等傳聞。

綠營幹部分析，姚文智此舉意在鞏固深綠基本盤，希望通過猛打柯文哲、當選禁掛五星旗與找陳水扁當顧問等方式吸取所有台北市的「獨」票，但似乎效果有限。

而姚文智在4年前受訪時曾說的「我常利用周末去廈門上海」，也被網友翻出來酸「要不要先講自己都去幹嘛」、「我赴陸是交流，你赴陸是賣台、賣器官」。

(中時電子報)