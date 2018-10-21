姚姚暴走猛咬柯P器官案 綠營幹部：姚人多苦勸被當北七

綠營輔選幹部爆料，姚人多曾苦勸姚文智點到為止，但姚文智當耳邊風，繼續猛打柯P器官案 (圖／本報資料照、陳信翰攝)

友善列印
中時電子報
林毅／綜合報導

時隔4年，台北市長柯文哲在投票前夕又一次陷入器官風暴，民進黨台北市長候選人姚文智也緊咬此點，每天言論離不開柯文哲，更創造「柯萊爾」新名詞質疑柯文哲，但有綠營輔選幹部透露，姚文多曾苦勸姚文智「點到為止」，但無奈姚文智有如脫韁野馬般完全不受控，讓民進黨傷透腦筋。

柯文哲器官案，由於缺乏證據，加上又是「激進獨派」所主導，因此不論藍綠皆下令冷處理，民進黨祕書長洪耀福更是表示「民進黨與此事百分之一萬無關」，賴清德也說自己相信柯文哲。

姚文智從開始的「不相信此事」改為全面猛打器官案，三不五時就要求柯文哲解釋赴陸18次所為何事，又要柯文哲跟他一起譴責中國大陸。根據《蘋果》報導，不知是否被民調逼急，綠營輔選幹部說，姚人多曾交代姚文智「適可而止」，缺乏證據情況下不要窮追猛打，但姚文智卻當耳邊風，每天照打不誤，還嗆「賴院長相信，你就相信嗎」，讓綠營看傻眼。

事實上姚文智一直讓民進黨傷透腦筋，幾次天馬行空的政見加上「貓咪事件」都讓姚文智形象大扣分，為此總統蔡英文在8月時，不得不派出自己的御用文膽姚人多出手相助，姚人多也立即下令姚文智停止貓咪文宣，同時停止批評對手，專心在提出市政規劃政見上。不過姚文智收斂一個月後，似乎有「故態復萌」傾向，不斷猛攻對手，疏於提出自己的願景，因此網路上盛傳姚人多已經收手不幹等傳聞。

綠營幹部分析，姚文智此舉意在鞏固深綠基本盤，希望通過猛打柯文哲、當選禁掛五星旗與找陳水扁當顧問等方式吸取所有台北市的「獨」票，但似乎效果有限。

而姚文智在4年前受訪時曾說的「我常利用周末去廈門上海」，也被網友翻出來酸「要不要先講自己都去幹嘛」、「我赴陸是交流，你赴陸是賣台、賣器官」。

(中時電子報)

反悔了！不讓王世堅跳愛河 韓國…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。