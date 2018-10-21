翻轉萬華「加蚋仔」 青年打造家貓散策地圖

2018年10月21日 09:53 中時 林志成

位於台北市萬華的東園街區，是具有豐富的文化內涵及歷史記憶的場域-「加蚋仔」，一群從小居住在這的青年組成「六庄」行動團隊，他們獲得教育部青年署「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」補助，辦理「加蚋仔大客廳」為主題的展演活動，重現「加蚋仔街」區巷弄的緊密人情。

「加蚋仔」是由凱達格蘭族語gara音譯而來，這裡原本是平埔族群凱達格蘭族雷里社，過往以生產果物及生鮮批發為主要產業，隨著時間的流逝，加蚋仔地區逐漸沒落。

身為萬大國小視覺藝術教師的江柔慧，與一同在加蚋仔長大對在地懷抱深厚感情的朋友，為了重現加蚋仔在地榮景，他們105年組成「六庄」行動團隊，為當時即將被拆除的萬大路天橋舉辦「天橋攝影展-瞧橋加蚋仔」等系列活動，期望藉此喚醒居民對在地的認同感。

他們更在106年以捷運萬大線正名活動為契機，透過連署凝聚共識，成功將捷運站爭取取名為「加蚋站」，並聚集更多「加蚋仔人」，一同加入重拾加蚋仔文化的行動列車。

「六庄」行動團隊今年與在地商家合作，透過辦理「街區策展X故事串聯」活動，請在地藝術家為合作店家設計店貓圖示，以家貓散策地圖，比擬流連在加蚋仔街區如同自家客廳一般。

江柔慧也將萬大國小學童的社區視角創作放置於東園街騎樓的公共空間展出，並在創作中設置QR CODE連結，鼓勵民眾進一步認識作品的創作意涵。除此之外，他們也與教育廣播電臺「跟著廣播去遊學」的節目合作，透過帶領民眾導覽東園街區巷弄，並安排至在地藥行體驗包藥材及製作中藥香包，讓更多民眾體驗加蚋仔文化。

「六庄」行動團隊10月27日將舉辦「加蚋仔大客廳-換工茶會」活動，有興趣民眾可前往參加(相關訊息請至FB查詢：六庄)。更多青年行動的故事，可上青年署Changemaker計畫網站(https://act.ydachangemaker.tw)查詢。

(中時 )