新北》「會做事連線」缺姚文智 蘇貞昌遭轟：丟盡民進黨的臉

民進黨新北市長參選人蘇貞昌。(中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

民進黨新北市長候選人蘇貞昌日前推出「會做事連線」，宣傳海報卻少了同黨台北市長候選人姚文智，引發外界議論。蘇、姚團隊則回應稱連線人物都是民進黨「現任」縣市長。對此，國民黨前立委孫大千直言，蘇貞昌這種「只想佔便宜，不願扛責任」的醜態，真的丟盡了民進黨的臉。

蘇貞昌推「會做事連線」，在28日的造勢還有找來桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌、新竹市長林智堅。外界質疑獨漏姚文智。姚則回應稱，蘇團隊找的3位都是現任縣市長，但他只是立委沒有執政權。

對此，孫大千在臉書發文指出，說什麼「會做事連線」中的鄭文燦、林右昌和林智堅都是現任的縣市長。孫說難道只有現任的縣市長才「會做事」嗎？這是什麼樣的鬼邏輯。此外，蘇貞昌也不是現任的縣市長，為什麼不能把姚文智一起放進來？他說有新北市、桃園市、新竹市、和基隆市，就是獨獨缺了台北市。這樣的組合，不會覺得很奇怪嗎？

此外，孫大千說這件事被硬拗成因為這些人與蘇貞昌早就有共事過，所以交情匪淺。「難道姚文智跟蘇貞昌以前不是在同一個政黨嗎？還是這兩個人交情普通，不值一提呢？」

孫大千直言，蘇貞昌不過就是「大小眼」，想沾鄭文燦、林右昌和林智堅的光，卻害怕被姚文智拖累，所以避之唯恐不及。孫說蘇身為黨內的大老，毫無擔當的魄力。只會把責任推給「黨中央的安排」，卻不願意主動去提攜後進。這樣的政治人物，早就應該把自己當成古董，放在博物館裡供人觀賞就好了，別出來丟人現眼。

(中時電子報)

文章來源：孫大千Sun, Ta-Chien臉書

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