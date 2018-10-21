因應美中貿易戰 吳釗燮：尋求洽簽更多雙邊協議

2018年10月21日 09:58 中時 陳建瑜

美中貿易戰持續開打，外交部長吳釗燮在送達立法院的書面報告中表示，除將持續追求自由貿易和回應公平貿易的呼聲外，「也會尋求洽簽更多雙邊經貿協議」，並參與區域經濟整合機制，特別是尋求「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）第二輪參與的機會。

立法院外交及國防委員會明邀請吳釗燮做業務報告及備詢。吳釗燮在書面報告中指出，在區域安全方面，儘管韓半島緊張情勢近來稍微緩和，但是亞太各國還是面對著中國不斷軍事擴張的威脅，特別是在南海區域，已經影響亞太區域的和平與穩定。

吳釗燮表示，另一方面，美中兩國之間的戰略競爭衝突愈加白熱化，而且有長期化的趨勢，這樣劇烈的美中關係變化及發展前所未見，對國際情勢、區域情勢、臺海情勢，以及台灣的未來都有關鍵性的影響。

吳釗燮說，為因應全球貿易新局，除了將持續追求自由貿易和回應公平貿易的呼聲外，也會尋求洽簽更多雙邊經貿協議，並參與區域經濟整合機制，特別是尋求「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）第二輪參與的機會。

吳釗燮強調，當中國對他國施以「銳實力」之時，台灣則對外發揮「軟實力」（Soft Power）及「暖實力」（Warm Power）。我國期待國際社會正視台灣的存在，並與台灣攜手合作，捍衛共享價值，建立以自由民主為基礎的和平。

對於因應作法，吳釗燮指出，現階段以全力維繫與現有17個邦交國關係為優先，並會持續推動高層互訪，同時增加對友邦的投資，包括透過「政府開發協助」（ODA）等方式，協助發展友邦的政經建設、社會發展，但是絕對不會和中國做無謂的金錢外交競逐。

另外，吳釗燮說，我國會持續深化與美國、日本、歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭等理念相近國家的關係，並在貿易、投資、安全、醫衛、環保、資安、反恐等各層面持續對話，並共同因應中國軍事擴張、施展「銳實力」、散播「假訊息」等挑戰。

對於我駐大阪前處長蘇啟誠的辭世，吳釗燮強調，面對這起不幸事件，外交部已嚴肅面對問題並深刻檢討駐外館處國人急難救助方案，目前正在加緊研議精進方案中，期盼自此事件汲取經驗與教訓，轉化為積極的改革能量。

(中時 )