台北》台灣民意基金會民調：丁守中 姚文智相加都不如柯P

2018年10月21日 10:11 工商 崔慈悌

距離台北市選舉只剩一個多月，台灣民意基金會今天公布最新民調，現任市長柯文哲獲42.1%民眾支持度，大幅領先國民黨籍丁守中的28.5%，和民進黨提名的姚文智11.6%，柯文哲一個人的支持率比丁姚兩人相加還要多。

台灣民意基金會今天上午公布台北市長選舉最新民調，基金會董事長游盈隆表示，民調中詢問台北市民，「如果明天投票，台北市長5位候選人，您會投給誰？」結果5人支持度依序為柯文哲42.1%、丁守中28.5%、姚文智11.6%、李錫錕2.4%、吳萼洋0.2%，另外7.4%民眾尚未決定，3.9%不會去投票。

和今年2月民意基金會所做的調查相較，柯文哲的支持度雖然從47.6%下降到42.1%，卻始終大幅領先。當時丁守中的支持度為25.2%，與現在的28.5%相比，只增加3.3個百分點；姚文智當時的支持度是15.6%，現在是11.6%，還下降了4個百分點。

從年齡層交叉分析顯示，柯文哲在44歲以下的選民都獲壓倒性的優勢，其中在20到24歲的族群更得到74.1%超高支持度，遠勝丁守中的19%和姚文智的2%。

不過45歲以上的選民則較支持丁守中，70歲以上的選民中，柯文哲甚至還差姚文智8個百分點。整體來看，柯文哲的支持度隨著年齡越大，支持比率越小；年齡越輕，支持比率越高。

從政黨認同方面來看，民進黨認同者，有50.1%支持柯文哲，36.1%支持姚文智；國民黨認同者，55.4%支持丁守中，35.2%支持柯文哲；中性選民，45.7%支持柯文哲，14.3%支持丁守中，6.6%支持姚文智。

民進黨支持者中，有45%支持柯文哲，43%力挺姚文智；國民黨支持者中，58%支持丁守中，但有31%力挺柯文哲，顯示國、民兩黨的支持者都被嚴重瓜分。

(工商 )