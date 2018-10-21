NBA》贏得驚心動魄！塔圖差點英雄變狗熊

塞爾提克前鋒塔圖21日差點從英雄變成狗熊。(美聯社)

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中時電子報
從照片中可以清楚看到尼克前鋒諾克斯腳踝扭傷的瞬間。(美聯社)

沒想到就快到手的勝利，竟然差點被塔圖搞砸了！塔圖全場雖然交出24分、14籃板的雙十數據，卻在最後關頭出現要命犯規，幸好柏克3罰只進1球，讓塞爾提克驚險以103比101氣走尼克，沒讓這場比賽逼到延長加賽才分勝負。

今夏接受「小飛俠」布萊恩特訓的塔圖，新球季展現比起上季更加優異的身手，21日也在最後7.9秒穩穩罰進兩分，幫助塞爾提克取得3分領先，面對尼克最後一波攻勢，卻還是忍不住衝動，竟對站在三分線外兩大步出手的柏克犯規。

結果裁判吹判柏克擁有3罰機會，只要全進就可追平，沒想到生涯罰球命中率7成90的柏克，竟然第1罰就落空，讓他罰進第2球後，只好無奈選擇第3罰故意不進，這個籃板球最後落到塞爾提克前鋒荷福德手上，也順利拖完時間。

塞爾提克此役並未拿出真正實力應戰，賽前宣布讓帥哥射手海沃德休兵1場，幸好最後仍然有驚無險拿下本季第2勝(1敗)，厄文與馬可斯莫里斯各有16分，不過先發中鋒貝恩斯卻在次節拉傷右腿筋，只好無奈提前退場接受治療。

只是尼克運氣也沒比塞爾提克好，今年第9順位選來的諾克斯，第2節在上籃時自己嚴重扭傷左腳踝，離場還需隊友攙扶，看來傷勢狀況不太妙，尼克目前已經少了十字韌帶受傷的主將波爾金吉斯，康尼李與穆迪埃也列傷兵名單。

(中時電子報)

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