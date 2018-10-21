MLB》國聯冠軍戰G7開打 道奇釀酒人決生死

道奇隊普伊敲出3分全壘打。（美聯社）

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中時電子報

國聯冠軍賽G7，釀酒人在主場與道奇決一死戰，道奇暫以5-1領先。

釀酒人第一猛將葉利奇(Christian Yelich)首局就敲出陽春炮，似有覺醒之勢，可惜他5局下的深遠飛球遭到道奇外野手泰勒(Chris Taylor)美技接殺。當時二壘有跑者，那球如果落地就追平比分了，憑葉利奇的速度還有可能是一支三壘打。

道奇大惡人馬恰多(Manny Machado)無懼於全場噓聲，第2局在兩好三壞時突然擺出短棒，由於點球位置巧妙，突襲得逞站上一壘。對方投手拚命牽制也殺不了他，貝林傑(Cody Bellinger)接著補上的全壘打因此成為超前比數的兩分炮。

釀酒人勝投王卡辛(Jhoulys Chacin)主投兩局就退場，由牛棚大軍接手，左投海德(Josh Hader)不愧是「牛棚裡的公牛」，他中繼3局無失分，撐得比先發投手還久，他在今年季後賽都沒有失分。

道奇菜鳥投手伯勒(Walker Buehler)撐到5下兩人出局，直到一支二壘打才讓他被換下，雖然4.2局未竟全功，他的表現已經是不辱使命。

道奇右外野手普伊(Yasiel Puig)的守備很不怎麼樣，幾次沒收長打都沒有成功，他充滿挫折的表情也對球隊士氣沒幫助。不過普伊6局上把握住當英雄的機會，一支3分炮將領先拉開到4分。

(中時電子報)

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