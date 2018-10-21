深夜輾爆醉漢肇逃 死者竟是肇事者堂哥！

王男深夜走在路中間，遭堂弟駕車衝撞慘死。（陳淑娥翻攝）

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鄭男落網後表示以為撞到狗，遭警方移送法辦。（陳淑娥攝）
從監視畫面可見王男走在馬路中。（陳淑娥翻攝）

台中市神岡區神清路深夜發生撞死親人車禍！40歲王姓男子疑酒後走在路中，遭一輛自小客車高速撞擊身亡，警方以車追人，2個小時後找到肇逃31歲鄭姓堂弟，警方表示，鄭男酒測值為零，將依過失致死及公共危險罪嫌送辦。

家住神清路的王姓男子，20日深夜11時許獨自步行到路口超商買東西，從監視器畫面看到，王男在神清路上拿手機邊講邊走，之後一度蹲在馬路上，隨後又走在路中央，幾分鐘王男遭一台自小客車高速撞擊，爆頭慘死輪下，肇事者竟沒停車，立馬揚長離去。

警方調閱路口監視器以車追人，凌晨2時許在神岡豐社路找到肇事車輛，隨即通知鄭姓男子說明，鄭男坦承有撞到東西，因緊張而逃離現場。據了解，當時許多民眾圍在超商前討論時，鄭男還偷偷返回現場了解狀況，在知道撞死堂哥王男後，因心生害怕趕緊駕車返家。

由於王男深夜出門到超商買東西，離住家僅不到10公尺被撞死，附近民眾都議論紛紛。警方上午已將鄭姓男子依過失致死及公共危險罪嫌送辦。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )

從監視畫面可見王男走在馬路中。（陳淑娥翻攝）
鄭男駕車撞到人後沒停下查看，反而揚長離去。（陳淑娥翻攝）

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