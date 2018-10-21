台北》葛特曼批柯P是Liar 逾6成民眾不同意

2018年10月21日 10:56 工商 崔慈悌

「屠殺」作者葛特曼日前來台指控台北市長柯文哲是「Liar」，台灣民意基金會今天公布調查，高達6成的人不同意葛特曼的說法 ，同意者僅19%。柯在品德操守、人格特質和執政能力三項候選人特質中也都拔得頭籌，姚文智則全數墊底。

葛特曼日前來台指控柯P涉及大陸活摘器官事件，台灣民意基金會今天公布台北市長選舉最新民調，基金會董事長游盈隆表示，民調中詢問，對於先前葛特曼來台，在記者會表示「柯文哲是說謊的人」，民眾是否同意？結果有高達6成的人不同意，同意者僅19%。

從政黨支持者來看，民進黨支持者有5成不同意葛特曼說法，國民黨支持者也有6成不同意；中性選民，有59%不同意，僅12%同意。

進一步分析，受訪者中，只有強烈的民進黨認同者有過半數（53%）同意葛特曼說法；即使是強烈的國民黨認同者，不同意葛特曼說法的人仍是占多數（48%），游盈隆表示，這顯示葛特曼事件對台北市選民的影響有限，對整體選情的衝擊也不大。

此外，台灣民意基金會也針對台北市長候選人的品德操守、人格特質和執政能力進行調查，民眾對柯文哲的肯定也遠勝丁丁和姚姚，姚文智則是墊底。

在品德操守方面，柯文哲以35%支持度，勝過國民黨丁守中28.2%、民進黨姚文智的9.5%；在信賴程度方面，柯文哲40.1%，贏過丁守中28.6%和姚文智11.4%；在執政能力方面，柯也以39.4%，勝過丁守中25.6%和姚文智11.3%。

至於柯文哲近4年來的施政表現，民調顯示，有56%的台北市選民表示滿意，36%的人不滿意，滿意的人比不滿意的人多20個百分點。

其中最不滿的項目還是大巨蛋爭議，有61%的台北市民表示不滿意，其中有35%的人表達強烈不滿，僅28%表示滿意。和今年2月的調查相比，表示強烈不同意的市民增加近5個百分點。

(工商 )