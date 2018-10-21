饕客哭了！餐廳鍍星後狂漲 君品頤宮漲最多　

2018年10月21日 11:00 中時電子報 戴安瑋

君品頤宮主廚示範「火焰片皮鴨」秀。（資料照片/鄧博仁攝）

今年3月首度公布的《台北米其林指南》中，不少獲星級的餐廳訂位爆滿，一位難求，當時多數餐廳即表示不會因此調價，但半年過去了，有些餐廳已大漲，有的漲4成，有的翻倍漲，讓民眾驚呼，在荷包沒漲下，更吃不起了。業者紛表示，是因人事、設備、食材成本增加而調整售價，與奪星無關。

有民眾最近到今年3月唯一獲米其林三星肯定的君品頤宮用餐，發現餐點大漲7成至近1倍，其中，「春風得意腸」由280元漲至480元，漲幅逾7成，「福州蔥油餅」由3百元漲至580元，漲幅近1倍，氣得向媒體投訴。《蘋果日報》調查，發現君品頤宮除上述餐點漲價外，「羊肚菌炒蝦球」由1380元漲至2280元，漲幅逾6成5；「蝦籽豆腐煲」從880元漲至1480元，漲幅逾6成8，至於招牌「火焰片鴨」三吃，則從3880元小漲1百元到3980元，漲100元。

而另獲二星肯定的喜來登飯店請客樓喜來登請客樓，菜色多數漲40元到60元不等；獲一星肯定的文華東方雅閣，也有部分菜色調漲，像招牌「蜜汁叉燒」從680元漲至980元，漲幅逾4成，其餘則小漲。米其林一星台菜餐廳金蓬萊，桌菜原先6800元起跳，現漲為7500元起跳。

君品酒店表示，頤宮不是奪星才漲，而是為提供更好服務，以致人事和設備食材成本都比去年同期增5成，而於9月調整價格；喜來登請客樓表示，這是年度例行調整價格和菜色，本來打算5、6月就要調整，但因3月米其林指南公布奪星，才延至7、8月。

文華東方雅閣表示，價格是今年4月調整，屬於每季定期配合成本調整；金蓬萊表示，漲價主要是因豬、雞等食材成本都增加，一般如果有到市場買菜都可以感受到，整體菜單價格漲幅約1成左右。

網友說，「不管怎麼漲還是會有人為了那顆星上門」、「吃不起就不要吃，很困難？大家都不去吃，價格就會降下來」、「嫌貴吃不起就不要吃嘛，看他會不會倒」、「嫌貴吃不起就不要吃，人家把餐廳搞好，好不容易拿到個米其林星星，你還要人家維持原價這是什麼道理？」、「吃的起的 不是錢。是身分」。

(中時電子報)