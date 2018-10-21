高雄》韓國瑜若敗選… 網揭3條路可走

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。（資料照，林宏聰攝）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

年底地方選舉白熱化，國民黨高雄市長參選人韓國瑜民調仍落後民進黨參選人陳其邁，有網友討論韓國瑜萬一若敗選後的「走向」，並幫韓國瑜預設好3條路「1改選黨主席、2選總統、3繼續在高雄選立委」，不過有另名網友認為韓氣勢銳不可擋「根本不會輸」

民進黨資深黨潘金英、張銘誌接力表態力挺韓國瑜，台灣世代智庫19日公布「2018高雄市長選情民調，陳其邁支持度39.8%，領先韓國瑜的32.5%，2人支持度差距7.3個百分點。

PTT一名M姓網友指出，從立場偏綠的台灣世代智庫發表的民調，可以看出韓在左營楠梓區是領先的狀況，網友表示，萬一韓國瑜在高雄輸了，希望他能繼續在高雄駐點，接著參選左營、楠梓區的立委，「勝算應該很高」。M網友也表示韓國瑜有比國民黨主席吳敦義有更好的募款和助選能力，可以「一邊當主席，一邊在高雄選立委。」

M網友表示，高雄市現在沒有一名藍委，韓國瑜「恐怕不容易」一口氣選上高雄市長，不過他認為高雄市下屆至少要選上幾席非民進黨的立委，不要再讓民進黨九席全包「才比較實際。」

底下網友跟著分析韓國瑜走向，認為要看票數而定，「輸超過20萬，選立委；輸更多，連立委可能都不用想」，也有網友力挺韓國瑜，「韓不管勝敗 都會選上黨主席 並連任」、「我希望他當高雄市長兼黨主席口以嗎」、「如果他選上 肯定馬上變成民進黨的第一個公敵」、「假設韓真的輸了的話…他選黨主席的機率當然就很大了，韓輸的話代表六都KMT只剩新北其他全滅」，討論熱烈。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址1

文章來源：PTT論壇網址2

苗栗縣縣長徐耀昌 苑裡鎮競選總… 台北》選民政黨支持度 民進黨驟…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。