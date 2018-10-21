高雄》韓國瑜若敗選… 網揭3條路可走

2018年10月21日 11:12 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

年底地方選舉白熱化，國民黨高雄市長參選人韓國瑜民調仍落後民進黨參選人陳其邁，有網友討論韓國瑜萬一若敗選後的「走向」，並幫韓國瑜預設好3條路「1改選黨主席、2選總統、3繼續在高雄選立委」，不過有另名網友認為韓氣勢銳不可擋「根本不會輸」

民進黨資深黨潘金英、張銘誌接力表態力挺韓國瑜，台灣世代智庫19日公布「2018高雄市長選情民調，陳其邁支持度39.8%，領先韓國瑜的32.5%，2人支持度差距7.3個百分點。

PTT一名M姓網友指出，從立場偏綠的台灣世代智庫發表的民調，可以看出韓在左營楠梓區是領先的狀況，網友表示，萬一韓國瑜在高雄輸了，希望他能繼續在高雄駐點，接著參選左營、楠梓區的立委，「勝算應該很高」。M網友也表示韓國瑜有比國民黨主席吳敦義有更好的募款和助選能力，可以「一邊當主席，一邊在高雄選立委。」

M網友表示，高雄市現在沒有一名藍委，韓國瑜「恐怕不容易」一口氣選上高雄市長，不過他認為高雄市下屆至少要選上幾席非民進黨的立委，不要再讓民進黨九席全包「才比較實際。」

底下網友跟著分析韓國瑜走向，認為要看票數而定，「輸超過20萬，選立委；輸更多，連立委可能都不用想」，也有網友力挺韓國瑜，「韓不管勝敗 都會選上黨主席 並連任」、「我希望他當高雄市長兼黨主席口以嗎」、「如果他選上 肯定馬上變成民進黨的第一個公敵」、「假設韓真的輸了的話…他選黨主席的機率當然就很大了，韓輸的話代表六都KMT只剩新北其他全滅」，討論熱烈。

(中時電子報)