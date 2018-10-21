NBA》罰球也能絕殺！沃克狂飆39分領黃蜂滅火

2018年10月21日 11:15 中時電子報 黃及人

林書豪昔日在黃蜂的後場最佳搭檔肯巴沃克，如今竟然躍居聯盟得分王了！沃克21日轟下全場最高39分，另有7助攻、5籃板，更在最後0.5秒罰進致勝分，接著第2罰故意不進耗光時間，幫助黃蜂113比112「另類」絕殺了熱火。

肯巴沃克本季展現強大進攻火力，雖在上季場均得分才22.1分，卻先在新球季開幕戰攻下41分，接著次役又拿26分，到了21日出戰熱火，沃克再次猛轟39分，幫助黃蜂驚險獲勝，目前他以平均每場35.3分暫居聯盟得分王寶座。

肯巴沃克更在21日創下聯盟紀錄，他在本季前3場例行賽，總共投進19顆三分球，一舉改寫紀錄，原本紀錄的保持人是2009-10年球季賈林納利在球季前3戰投進18顆三分球，看來沃克本季有機會改寫個人三分球投進紀錄了。

只是黃蜂這場比賽原本無須贏得如此辛苦，打完上半場，黃蜂取得72比52大幅領先，沒想到熱火下半場靠著韋德、卓拉吉奇、麥克葛魯德等人火力追上，韋德更在最後12.3秒上籃把比分追平，幸好肯巴沃克仍用罰球幫助黃蜂險勝。

除了肯巴沃克，蒙克替補攻下全隊次高15分，馬文威廉斯13分，蘭姆12分、5籃板及4助攻，席勒11分、8籃板；熱火則以本季打完就要退役的韋德21分最高，卓拉吉奇也有20分、7助攻與4籃板，麥克葛魯德19分、10籃板。

(中時電子報)