台科大學生前進印尼泗水 幫建學校廁所、農耕灌溉系統

2018年10月21日 11:35 中時 林志成

台科大19名學生組成行動工程師團隊前進印尼泗水偏鄉，他們和和當地學生合作，為水資源匱乏的社區興建灌溉系統、飲用水、廢水處理系統，也為小學搭建廁所改善校園衛生。

印尼許多地區存在水資源匱乏、廢水汙染、公共衛生等問題。台科大電機系、化工系、材料系、電子系、設計系等系所19名學生組成行動工程師團隊，和印尼泗水理工學院、韋地雅曼達拉天主教大學學生合作，前往泗水偏鄉進行為期21天的志工服務。

台科大校長廖慶榮表示，台科大行動工程師計畫由工程學院發起，今年已邁入第二屆，不僅參與學生數較去年增加，服務地區也擴大到多個鄉鎮，同學們需在有限時間內針對不同地區執行改善工程，相當考驗學生的實作力及解決問題能力。

台科大學生協助泗水當地兩所偏鄉小學修建廁所。台科大電機系大四學生楊宗穎表示，那邊的廁所殘破不堪，有的甚至連馬桶和水管都沒有，導致孩童寧願直接在海邊如廁也不想使用廁所，於是大家合力裝設馬桶、設置水管管線、重鋪磁磚，並建造化糞池淨化汙水，讓小朋友越來越喜歡使用學校廁所，逐漸改變戶外如廁的習慣。

負責另一所小學廁所修建的電機系碩一學生張家泓表示，在雖然到印尼前已花許多時間規畫設計，但到了現場才發現計畫放置化糞池的地方無法使用，導致原先設計全部白費，但因為有豐富的機構設計經驗，重新將新的設計圖稿完成，順利解決問題。

除了搭建廁所，台科大也協助印尼社區改善水資源。參與建造農耕灌溉系統的台科大化工系大四學生吳旻臻表示，當地一年只下幾天的雨，有非常嚴重的乾旱問題，為了讓居民可以種植作物，團隊除了設計固定式的灌溉系統，更打造了一台移動式噴灌系統，由太陽能板作為動力來源自動灑水，提升農民工作的便利性。

此外，印尼飲水飲用水設備匱乏，當地因管線老舊而參雜異味的自來水不適合飲用，飲水需購買瓶裝水。為了減少環境垃圾汙染，台科大團隊也協助當地小學動手建造飲用水系統，以石英砂、活性碳、紫外線殺菌，將自來水過濾成可直接飲用的水源，大幅減少購買瓶裝水產生的垃圾。

(中時 )