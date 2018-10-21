「脫了沒什麼大不了」 女星曝被前夫逼拍床戲還債

2018年10月21日 11:25 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

洪汝珍談過往人生故事。(圖／翻攝自韓網)

60歲韓國資深演員洪汝珍，參演過多部韓劇《妻子的誘惑》、《黃色復仇草》等，日前她上節目透露自己人生故事，曾因前夫而痛不欲生，被對方要求下海拍情色電影，讓她毅然決定在沒孩子前離婚。

洪汝珍從小移民美國，因當選「美國南加州小姐」而入圍「韓國小姐」選美，最後獲得第二名而出道，20歲時媽媽過世，她必須自己掙生活費，所以想盡快結婚生子，因此結識當時的男友後火速結婚，想不到是噩夢開始，她坦言自己沒考慮對方人品，就毫無計畫把自己嫁了，某次她為了辦存摺，需要查個人信用，才發現前夫偷她的信用卡，還用她的名義去借錢。

當時，韓國流行拍情色電影，她也收到床戲邀約，不過她以已婚為由拒絕，但有床戲的片酬比一般的高出2倍，前夫得知後竟說「她既然是演員，脫就脫了沒什麼大不了」，不斷慫恿她去拍攝，她最後撂話「如果我拍了，和他之間就結束了」，想不到對方也不在意，即使她堅持可通過申請破產方式來還債，也不想脫衣服拍裸戲，但前夫仍逼迫她去。

最後，她悄悄回國接了那部電影，並把出演費全給前夫，就毅然決定離婚，她也透露當時真得很想死，「因為我認為人們會指責我離婚」。而她在40多歲時罹患乳腺癌，而動了胸部切除手術，讓她經歷3年的憂鬱症，但她認為如果能救一個是一個，所以上節目講述自己罹癌故事，希望提醒大家多注意自己身體健康。

(中時電子報)