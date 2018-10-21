鄭秀妍（Jessica）今早來台 晚間將於台北開唱

南韓女歌手鄭秀妍（Jessica）21日上午搭機來台，將在晚間於台北國際會議中心舉辦【Golden Night’2018 Jessica Mini Concert in Taiwan】演唱會。（陳麒全攝）

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南韓女歌手鄭秀妍（Jessica）21日上午搭機來台，將在晚間於台北國際會議中心舉辦【Golden Night’2018 Jessica Mini Concert in Taiwan】演唱會。（陳麒全攝）
南韓女歌手鄭秀妍（Jessica）21日上午搭機來台，將在晚間於台北國際會議中心舉辦【Golden Night’2018 Jessica Mini Concert in Taiwan】演唱會。（陳麒全攝）
南韓女歌手鄭秀妍（Jessica）21日上午搭機來台，將在晚間於台北國際會議中心舉辦【Golden Night’2018 Jessica Mini Concert in Taiwan】演唱會。（陳麒全攝）
南韓女歌手鄭秀妍（Jessica）21日上午搭機來台，將在晚間於台北國際會議中心舉辦【Golden Night’2018 Jessica Mini Concert in Taiwan】演唱會。（陳麒全攝）
南韓女歌手鄭秀妍（Jessica）21日上午搭機來台，將在晚間於台北國際會議中心舉辦【Golden Night’2018 Jessica Mini Concert in Taiwan】演唱會。（陳麒全攝）
南韓女歌手鄭秀妍（Jessica）21日上午搭機來台，將在晚間於台北國際會議中心舉辦【Golden Night’2018 Jessica Mini Concert in Taiwan】演唱會。（陳麒全攝）
南韓女歌手鄭秀妍（Jessica）21日上午搭機來台，將在晚間於台北國際會議中心舉辦【Golden Night’2018 Jessica Mini Concert in Taiwan】演唱會。（陳麒全攝）

南韓女歌手鄭秀妍（Jessica）21日上午搭機來台，將在晚間於台北國際會議中心舉辦【Golden Night’2018 Jessica Mini Concert in Taiwan】演唱會。

鄭秀妍（Jessica）21日上午9時30分搭機來台，她一身輕裝運動休閒風打扮，並手提自創品牌BLANC&ECLARE的手提包，鄭秀妍看到媒體記者前來，親切的露出笑容，向大家揮手致意，雖然是從環宇VIP停通關入境，但還特別停下腳步，讓媒體記者拍照，步入貴賓室前，還俏皮的下腰回身向記者說聲「Bye Bye」。

鄭秀妍（Jessica）是2017年唯一入選福布斯亞洲30歲以下菁英的韓國女藝人，去年來台四次，並且首次來台跨年。出道10年的她已經是全方位藝人，不但在演藝事業上活耀，也在時尚界有自創品牌【BLANC&ECLARE】，在行程滿檔的通告下，仍惦記著ㄧ直以來陪伴著支持著她的台灣「Golden Stars」，行程滿檔的她再度來台，並晚間於台北國際會議中心舉辦【Golden Night’2018 Jessica Mini Concert in Taiwan】演唱會。

(中時 )

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