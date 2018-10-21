毒蟲拒檢逃逸撞警車 基隆勇警開4槍逮人

陳男載著王女，攜帶毒品，駕車紅燈違規迴轉，還衝撞警車，一路躲到基隆市某社區大樓停車場，遭到警方逮捕。（張穎齊翻攝）

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陳男載著王女，攜帶毒品，駕車紅燈違規迴轉，還衝撞警車，一路躲到基隆市某社區大樓停車場，遭到警方逮捕。（張穎齊翻攝）

陳姓男子昨（20）日晚間駕駛一輛黑色自小客車，載著王姓女子行經基隆市暖碇、東碇路口時，紅燈違規迴轉，警方見狀後上前攔查，不料陳男不僅加速逃逸，還倒車衝撞警車，警方當下立即朝黑車的輪胎連開4槍，並在2人身上搜出海洛因及安非他命，將陳、王2人法辦。

基隆市警察局第三分局指出，案發當晚警備隊副隊長周文鈞、警員吳清男正在執行巡邏勤務，發現陳男紅燈違規迴轉後，上前攔查，只見陳男起先假意配合調查，但卻突然猛踩油門逃逸，不顧市區道路狹小而四處逃竄。

「不要動！下車！」警方一路開車尾隨至1處社區大樓停車場，周員當時已拔槍喝令陳男下車，不料陳竟像了吃了熊心豹子膽一樣，毫不畏懼地挑戰公權力，突然倒車衝撞警車，周員見狀後對黑車的左前、左後輪胎各開2槍，癱瘓車輪，並利用警車強勢抵擋自小客車車頭，使陳動彈不得，場景怵目驚心、驚險萬分。

隨後，警方破窗將車上2人逮捕，過程中也造成周文鈞右手被玻璃割傷，支援警力到場後，警方在陳男身上搜出一級毒品海洛因6克，另外也王女身上查獲二級毒品安非他0.78克。隨後警方將2人帶回派出所，分別將陳男依妨礙公務及持有毒品案、王女依持有毒品案移送基隆地檢署偵辦，並持續擴大追查毒品來源。

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(中時 )

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