台北》選民政黨支持度 民進黨驟降8百分點

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縣市長選舉進入倒數，台灣民意基金會今天針對台北市選民政黨支持傾向公布最新民調，國民黨支持度為29.6%、民進黨16.9%，與8個月前相比，國民黨提高近4個百分點，民進黨則下滑逾8個百分點，台北市民的政黨認同急轉直下，選前態勢對國民黨有利。

台灣民意基金會今天公布民調，台北市選民支持的政黨依序為國民黨（29.6%）、民進黨（16.9%）、時代力量（11.4%）、新黨（4.6%）、親民黨（3.5%）。

基金會董事長游盈隆表示，此次的調查，和台灣民意基金會在今年2月所進行的台北市長選舉民調相比，國民黨支持度從25.9%提高到29.6%，增加3.7個百分點；民進黨支持度則從25.2%下滑到16.9%，減少8.3個百分點，一增一減，已讓國、民兩黨差距達12.7個百分點。

台北市選民的政黨認同度也呈現藍上綠下走勢，認同國民黨的台北市選民有40.2%，民進黨為25.5％，另有30.8%是不偏任何政黨的中性選民；和8個月前相比，選民對民進黨認同減少了7個百分點，對國民黨認同則遽增約11個百分點。

游盈隆認為，從調查中也顯示，多數台北市選民對蔡政府的執政表現不滿，這點在重大時刻，勢必將影響民進黨台北市長候選人姚文智的選情，相對來說，則較有利於柯文哲和國民黨提名的市長候選人丁守中。

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