今晨淡水入秋最低溫 未來一周天氣穩定

今天全台為多雲到晴天氣。（取自中央氣象局）

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今（21）日清晨淡水出現入秋以來平地最低溫17.2度，但白天氣溫回升，北部高溫可到27至29度，中、南部也可達30、31度；除了東半部、北部山區有局部短暫陣雨，各地為多雲到晴天氣。未來一周天氣型態穩定，與今天類似，清晨偏涼，白天回溫，至周六（27日）下一波東北風來到，北台灣才會轉為濕涼天氣。

中央氣象局預報員朱美霖表示，今天起東北季風逐漸轉弱，清晨西半部、東北部至宜蘭約19、20度，其他各地多在20、21度之間，但白天中、南部地區可回升到30、31度，像夏天，因此日夜溫差顯得比較大。

未來一周天氣變化不大，各地均為多雲到晴，將持續到周五；但周二、周三迎風面水氣略增，北台灣雲量也會增加。

朱美霖表示，下一波較強的東北風約在周六來到，這波東北風比上一波更強，北台灣水氣將增多，轉為濕涼的天氣型態，白天高溫會掉個3度左右，隨著冷高壓南下，溫度還會繼續下降；中、南部因位於背風面，僅雲量略增，仍維持多雲到晴天氣。

今日受東北風影響，高屏地區空氣品質不良，根據環保署空氣品質監測網，上午全台77個空品監測站中，有7站達到「橘色提醒」等級，其餘為普通至良好。中部以南因位於下風區域，污染物易累積，光化反應易使臭氧濃度升高，中部、雲嘉南及高屏空品區均為「橘色提醒」等級。

環保署表示，未來一周全台天氣穩定，受東北風影響，北部、東半部因擴散條件好，空氣品質較佳，中部以南地區風力較弱，夜間至清晨易有汙染物累積，須留意空氣品質資訊，適時減少戶外活動。

(中時 )

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