台中城市馬拉松開跑 林佳龍為跑者加油打氣

台中市長林佳龍、運動局長王慶堂、台中市不動產開發商業同業公會理事長邱崇喆等人為活動鳴槍！（陳世宗攝）

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今年邁入第三屆的「台中城市馬拉松」，21日於台灣大道市政大樓府前廣場開跑！(陳世宗攝)

台中市政府運動局及台中市不動產開發商業同業公會共同主辦的「台中城市馬拉松」今年邁入第三屆，21日於台灣大道市政大樓府前廣場開跑，分為半馬組、挑戰組、樂活組，路線行經台中國家歌劇院等景點，可沿途欣賞城市美景。市長林佳龍也出席為跑者加油，希望大家跑出健康幸福。

第三屆「台中城市馬拉松」參賽者今日凌晨5點半於府前廣場集合，進行暖身後，6點起正式起跑。由市長林佳龍、運動局長王慶堂、台中市不動產開發商業同業公會理事長邱崇喆等人為活動鳴槍，花博吉祥物「歐米馬」也一起為跑者加油打氣。

林佳龍表示， 透過台中城市馬拉松，可讓民眾邊跑邊來趟城市巡禮，欣賞沿途建築美景，感受台中之美；他也鼓勵民眾多運動，跑出健康幸福。

台中市不動產開發商業同業公會理事長邱崇喆表示，希望透過活動提升民眾身體健康，並讓大家看到台中這個國際城市的發展；他要感謝林市長不斷提升台中的知名度，現在台中不僅是台灣第二大都市，也是相當宜居的城市，不動產業界也會一起努力，為民眾提供更好的居住環境。

運動局強調，這次馬拉松共分為半馬組(21km)、挑戰組(10km)及適合親子同跑的樂活組(5km)，參賽選手只要在規定時間內完成賽事，就能夠獲得完賽獎牌，獎牌是以台中國家歌劇院、台中市政府、花博竹跡館及跑者形象為設計主軸，象徵台中的人文、建築與運動之美。

(中時 )

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