靜宜大學《長青生活節》 將「在地實踐」融入「大學課程」

2018年10月21日 12:01 中時 陳世宗

《長青生活節》提供長者學習、走出戶外，迎接樂活人生！（陳世宗攝）

社區長者、志工及幹部，共同探索社區特色，並展現活力、動員、自我實現企圖心等力量。（陳世宗攝）

南簡社區製作養生黑糖糕，靜宜大學校長唐傳義開心的分享！（陳世宗攝）

靜宜大學學生很開心能與不同系所夥伴，共同完成有意義的活動，是很棒的經驗！（陳世宗攝）

靜宜大學為強化與社區連結、實踐社會責任，特推動「大學社會責任實踐計畫(USR)」，創新將「在地實踐」融入「大學課程」，並與台中市梧棲區草湳社區、清水區武鹿社區，及沙鹿區晉江社區，共同舉辦《長青生活節》慶典活動，以太鼓舞、歌舞劇、太極功夫扇、歌仔戲、陶笛等精采表演揭開序幕；還有特色餐點市集、露天寫真照相館，及「影像記錄」等豐富節目與專業課程，落實長者追求健康、快樂學習的願景。

靜宜校長唐傳義說，該校推動「安心吃」、「放心動」及「善心活」的3心運動，感謝長者與社區成為師生創新學習的對象及空間。《長青生活節》由該校專業教師社群，與來自校內10個系所、約41位學生，歷經近3個月籌劃及觀摩，是產官學研共好及共創的歷程。學生從中能實際應用跨域知識，解決社區問題，並具備專業實作能力及整合視野。

靜宜大學教務長暨計畫主持人林家禎表示，《長青生活節》是第1屆海線長青慶典，由靜宜與草湳、武鹿、晉江社區主辦，並邀請沙鹿及南簡社區參與。透過「長青設計思考工作坊」、「青銀樂活之歌微學分」及「影像記錄」等活動，讓長者、志工及幹部，共同探索社區特色，並展現活力、動員、自我實現企圖心等力量。

期盼藉由慶典活動讓各社區緊密連結！林家禎指出，未來將由不同社區輪流主辦，成為帶動活力及強化長者社會參與的重要慶典。草湳社區發展協會理事長黃耀原及武鹿社區發展協會理事長江端宗感謝靜宜大學，以多元的課程及活動，提供長者學習、走出戶外，迎接樂活人生！

曾擔任多次基金會志工的創新創業研究所劉育均說，此次她負責「策劃展覽組」，在不斷學習、修正與討論中，讓活動順利進行！令她印象深刻的是，當服務志工邀請填寫問卷時，長者不僅支持響應，還會互邀協助，這熱情感動大家。很開心能與不同系所夥伴，共同完成有意義的活動，是很棒的經驗！

資管系四年級曾子倩說，活動中，服務志工運用觀察力，哪裡有需要，立即協助支援；為了與年長者更親近，大家勤學台語，儘管不夠輪轉，但到看到長者會心一笑時，一切都值得，是非常寶貴的記憶！

國企系四年級蕭博元表示，他負責「舞台組」音控工作，過程中學習大型活動舉辦的流程及細節；尤其與社區長者彩排「歌仔戲」時，感受熱情與活力，也瞭解到「掌聲」對表演者的鼓勵，希望以後還有服務機會。

(中時 )