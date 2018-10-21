獨家》台高官一年赴日43次 這幾個單位跑最勤

2018年10月21日 11:58 中時 周毓翔

民進黨執政後兩岸關係逐漸疏遠，轉而強化與日本與東南亞等國的互動，根據台日關係協會提供給立法院的報告指出，台灣今年赴日高官高達43人，總共43次，可說互動相當頻繁。中央行政單位而言，尤其以農委會及國發會去的次數最多，立委則以衛環委員會民進黨立委最多，地方政府部分，高雄市政府次數最多，連代理市長許立明都去過了。

根據這份報告，除僑委會外，中央政府高官赴日最頻繁屬國發會及農委會，農委會主委林聰賢去了一次，副主委李退之去了兩次，副主委黃金城也去了一次，國發會主委陳美伶以及副主委張旭正也各去一次；僑委會委員長吳新興則去兩次。

其他高層官員還包括文化部次長丁曉菁、國史館長吳密察、科技部次長蘇芳慶、客委會副主委楊長鎮、政務委員唐鳳、交通部次長王國材、環保署副署長詹順貴、金管會副主委黃天牧；監察院則有監察委員張武修、仉桂美、章仁香；考試院則有考試委員陳慈陽。

至於立委的部分，幾乎都是民進黨籍，邱泰源、陳瑩、陳曼麗、吳玉琴、李麗芬、余宛如（兩次）、呂孫綾、周春米、吳焜裕、莊瑞雄、蕭美琴、林靜儀、管碧玲、蔡培慧以及時代力量高潞·以用·巴魕剌。此外，有相當大比例的民進黨立委都屬立法院衛環委員會。

地方政府部分，高雄市政府舉辦「台日高峰會in高雄」因此位居赴日次數最多，前高雄市長陳菊今年1月、3月就去了兩次，代理市長許立明6月也去了一次。

其他還包括台北市副市長林欽榮兩次，台中市長林佳龍、台南市代理市長李孟諺、屏東縣長潘孟安、嘉義市長塗醒哲、雲林縣副縣長丁彥哲、基隆市副市長林永發。國民黨籍的僅新竹縣長邱鏡淳，於6月及8月各去一次。

台日關係協會在報告中指出，將會持續提升台日官員互訪層級，深耕國會友我人脈，將持續透過國會外交方式，積極推動日本副大臣層級以上官員訪台，提升交往層次，目前日本國會友我組織「日華議員懇談會」會員達284人，將持續深根日本國會友我人脈，厚植友我力量。

(中時 )