發燒可以用酒精擦澡？ 食藥署：小心中毒

2018年10月21日 12:02 中時 鄭郁蓁

近日天氣變化，開始進入流感高峰期，不少人發燒亂用偏方，小心退燒不成反中毒。坊間流傳用酒精擦澡會讓體表降溫，可幫助退燒，食藥署澄清指出，酒精揮發快速，擦在皮膚上雖然會摸起來涼涼的，但卻會導致血管皮膚大量血管收縮，阻礙散熱，且若大面積使用酒精擦澡，還可能使病患不小心經皮膚吸收過多酒精，導致中毒，不建議用酒精擦澡退燒。

食藥署指出，酒精有揮發快速特性，擦過後會使皮膚表面感覺涼涼的，坊間就盛傳可藉此達到退燒作用，事實上，酒精會導致皮膚表面大量血管收縮，反而阻礙散熱。

另外食藥署也提到，大面積使用酒精擦澡，有可能使病人不小心吸入或經由皮膚吸收過多的酒精，導致酒精中毒，尤其用於嬰幼兒更須格外注意，因此目前已不建議使用酒精擦澡退燒。

食藥署表示，發燒主要可分為3階段症狀，第一階段「發冷期」體溫中樞溫度持續上升，手腳冰冷，甚至出現發抖等症狀，應以保暖為主，不建議進行睡冰枕等物理性降溫，否則可能延長發冷期，讓身體更不舒服。

第二階段「發熱期」全身逐漸溫熱，可能會伴隨呼吸心跳變快、倦怠等，此階段應補充水分，可給予物理性降溫，若耳溫超過38.5° C可適時給予退燒藥。最後則是「散熱期」，開始流汗，體溫逐漸下降，活動力恢復。此階段除補充水分，還需飲食補充營養及熱量，適當的保暖、擦汗並替換乾爽衣物。

食藥署提醒，若燒超過39.5℃以上、持續發燒超過24 小時、年齡3個月以下之幼兒或兒童發燒伴有抽搐、活動力不佳、持續性劇烈嘔吐或異常哭鬧等情形，就不建議自行購買退燒藥給小朋友使用，以免延誤疾病治療。

(中時 )