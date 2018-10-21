台北》6成6台北市民不滿意蔡政府 不利綠營候選人

2018年10月21日 12:12 工商 崔慈悌

台灣民意基金會今天公布最新民調，對於蔡政府的施政表現，有66%的台北市選民表示不滿意，其中強烈不滿意的人高達4成，表示滿意的不到3成，不滿意的人比起滿意者多了37個百分點，將不利於民進黨徵召的候選人選情。

台灣民意基金會今天公布台北市長選舉民調，基金會董事長游盈隆表示，民調中也詢問台北市選民，蔡英文總統上任近兩年半，整體而言「您滿不滿意蔡英文政府的施政表現？」

結果發現，3.9%非常滿意，25.2％還算滿意，25.8%不太滿意，非常不滿意的有40.3%，4.8%沒意見、不知道或拒答，亦即有2成9的人，基本上滿意蔡政府的表現，但有高達6成6的人不滿意。

游盈隆表示，不滿意的人比滿意多37個百分點，「這無疑是個巨大的差距」，而且強烈不滿意的高達4成，「這也是相當罕見的狀況」。

他說，蔡政府執政近兩年半，在年底選舉將屆的選前，對中央執政不滿意的台北市選民仍高達6成6，台北市選民對民進黨中央執政的不滿、怒氣與怨氣，必然將某種程度轉移到黨中央徵召的市長候選人身上，不利姚文智的選情。

游盈隆認為，這種情況也當然有利於無黨籍的柯文哲與國民黨籍的丁守中，所謂「倒持太阿，授人以柄」正是這個意思，尤其是在重大選戰時刻。

(工商 )