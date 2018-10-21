台北》連勝文到南屯 陪朱暖英黃昏市場拜票！

2018年10月21日 12:31 中時 陳世宗

選戰進入倒數計日，各候選人正馬不停蹄展開掃街拜票！連勝文20日傍晚陪同南屯區市議員候選人朱暖英，連袂現身南屯黃昏市場拜票，吸引攤商與採購民眾目光關注；透過連勝文的超旺人氣及朱暖英的親和力，民眾爭相邀請合照，拜票行程意外活絡攤坊話題，抬升市場人潮氣勢加溫。

市議員朱暖英關心南屯民生經濟發展問題，深入黃昏市場，逐攤與民眾街坊相見歡，請益在地經濟生活問題，交換意見看法。同行幫忙拜票的連勝文，不停向行經路過的民眾，熱情招呼握手，請託大家支持朱暖英，南屯一定贏，讓經濟可以發展更好。

朱暖英市議員候選人與競選總部執行長王秋冬，為盡東道主情誼，向連勝文推銷多樣南屯市場美食，希望連勝文把南屯味道的好口碑，推薦給身旁友人與外國朋友，一定要來南屯品嚐在地好滋味。一行人選擇，傳統古早味的蚵仔麵線，讓連勝文嚐過直呼蚵仔肥美麵絲綿密順口，再加點烏醋味道更上昇一個層次，讚不絕口推薦南屯在地美食經濟的魅力。

朱暖英長期為婦幼與弱勢家庭議題發聲，期待透過這次市場徒步行動，請託走過路過看到的民眾可不用客氣，來對自己或競選團隊多表達看法意見，讓她們有機會獲知心聲，不是單純掃街走馬看花，希望把更多民眾反饋帶回來；共同為彼此加油勉勵，致力改變現況，讓南屯迎向更好的未來。

(中時 )