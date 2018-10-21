義大利價值2億直昇機抵中國 上海進博會是處女秀

友善列印
旺報
孫曜樟

義大利萊奧納多直升機AW189機型，是一款最新的高性能8.6噸級超中型雙發直升機，總價值近2億元人民幣，20日16時許，這架直昇機飛抵上海高東直升機機場，將在11月展開的進口博覽會為其在中國的處女秀。

利萊奧納多直升機AW189機型，擁有業內領先的綜合航電系統和傳動系統50分鐘幹運轉能力，同時可載客人數高達19人，因其突出優越的性能可靈活應用於海上通勤、搜救、執法等各種複雜環境下的作業類型。

2018年11月5日至10日，首屆中國國際進口博覽會將在上海舉辦(以下簡稱進博會)，作為中美洲際直升機投資(上海)有限公司旗下企業，眾美洲際直升機投資(香港)有限公司攜義大利萊奧納多直升機三款明星機型AW189、AW139和AW109Trekker參加此次進博會，並入駐「智能及高端裝備展區」的4號館。

上海進博會召開在即，各類展品正從西歐、南太平洋、中美洲、南部非洲漂洋過海、日夜兼程趕往上海，作為義大利萊奧納多直升機中國境內(含港澳地區) 民商用市場指定經銷商，中美洲際直升機投資(上海)有限公司更是派出其最新明星機型AW189，不遠萬裡從馬來西亞輾轉越南調運至國內，全程跨越近3000公里，這也是AW189機型首次亮相中國。

(旺報 )

港珠澳大橋通車前夕 澳門中聯辦… 中國黃金產銷量年年領先全球　儲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。