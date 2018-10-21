義大利價值2億直昇機抵中國 上海進博會是處女秀

2018年10月21日 12:33 旺報 孫曜樟

義大利萊奧納多直升機AW189機型，是一款最新的高性能8.6噸級超中型雙發直升機，總價值近2億元人民幣，20日16時許，這架直昇機飛抵上海高東直升機機場，將在11月展開的進口博覽會為其在中國的處女秀。

利萊奧納多直升機AW189機型，擁有業內領先的綜合航電系統和傳動系統50分鐘幹運轉能力，同時可載客人數高達19人，因其突出優越的性能可靈活應用於海上通勤、搜救、執法等各種複雜環境下的作業類型。

2018年11月5日至10日，首屆中國國際進口博覽會將在上海舉辦(以下簡稱進博會)，作為中美洲際直升機投資(上海)有限公司旗下企業，眾美洲際直升機投資(香港)有限公司攜義大利萊奧納多直升機三款明星機型AW189、AW139和AW109Trekker參加此次進博會，並入駐「智能及高端裝備展區」的4號館。

上海進博會召開在即，各類展品正從西歐、南太平洋、中美洲、南部非洲漂洋過海、日夜兼程趕往上海，作為義大利萊奧納多直升機中國境內(含港澳地區) 民商用市場指定經銷商，中美洲際直升機投資(上海)有限公司更是派出其最新明星機型AW189，不遠萬裡從馬來西亞輾轉越南調運至國內，全程跨越近3000公里，這也是AW189機型首次亮相中國。

(旺報 )