中國黃金產銷量年年領先全球　儲量僅次於南非

2018年10月21日 12:33 旺報 孫曜樟

大陸天津日前舉辦2018中國國際礦業大會，會中大陸黃金協會會長宋鑫透露，中國黃金連年產銷量領跑全球，探明儲量僅次於南非，黃金行業並已經進入新的發展階段。

宋鑫表示，2017年，全國總計生產黃金426．14噸，占全球黃金產量的13．03％，連續11年成為全球最大黃金生產國。同年，全國黃金消費量1089．07噸，同比增長9．41％，是全球最大黃金加工國和黃金珠寶消費市場。

與此同時，中國黃金市場迅速成長，黃金交易量（單邊）位居全球第三。2017年，上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量共5．43萬噸（雙邊），同比增長11．54％，是全球最大的場內實金交易市場。目前，中國黃金市場交易量（單邊）總計約5．5萬噸，位居全球第三位，已經成為全球黃金市場的重要一環。

黃金資源儲量也保持了較高的增長。截至2017年底，中國查明黃金資源儲量13195．6噸，同比增長8．45％，僅次於南非，位居全球查明黃金資源儲量第二位。

宋鑫認為，目前，多重風險因素疊加，導致國際政治經濟形勢的不確定性和複雜性顯著增強，未來金價走向的不確定因素仍然較多。對中國黃金行業而言，各大黃金集團進行資源整合、並購重組、轉型升級,為相互間的優勢互補、合作共贏提供了有利時機。

(旺報 )