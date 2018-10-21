NBA》埋怨媒體亂報 吉米巴特勒：我被塑造成壞人

吉米巴特勒埋怨媒體把他塑造成一個壞人。(美聯社)

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中時電子報

這算「惡人先告狀」嗎？近日因為賣我風波，引發灰狼內訌連連的吉米巴特勒，21日當面吐槽媒體，強調他們只報噱頭，更故意把他塑造成壞人的形象，「反正事情就是這樣，這就是媒體！」完全忘記很多爆料，還是他自己承認的。

「你們這些媒體只會挖取故事的噱頭部分，有了那些部分，你們就把我弄成跟壞人一樣，這方面你們做得太好了，」吉米巴特勒說，「既然如此，那就這樣吧，反正我從來不看你們報導，只是一直有人來問我，是否真的那樣做過？」

諷刺的是，這些聽起來相當負面報導，都由吉米巴特勒自己說出居多，他不只一次公開抱怨唐斯、威金斯等隊友不夠積極，甚至在今年熱身賽首次訓練過後，接受《ESPN》專訪，自己上電視講出在練球時怎麼辱罵那些隊友與教練團。

沒想到吉米巴特勒卻把自己這些脫序言行，怪罪媒體胡亂報導，只能說他活在自己世界太久了，就算他有再好球技，也無法掩蓋那些製造球隊內訌的負面舉動，灰狼這本季鐵定亂七八糟，這也是灰狼總教練席波迪強留巴特勒的惡果！

或許吉米巴特勒也有可以如此猖狂的理由，因為巴特勒21日選擇休兵1場，就算唐斯與威金斯攜手攻下50分，灰狼仍以136比140不敵獨行俠，吞下本季第2敗(1勝)，唯一值得提到的，只有「飆風玫瑰」羅斯替補攻下28分。

(中時電子報)

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