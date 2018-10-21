花博卡功能多 中市公有停車場停車、第2次後入花博半價

2018年10月21日 12:33 中時 陳世宗

台中世界花卉博覽會將於11月3日開幕！台中市政府推出花博卡，功能豐富多元，可享1日免費參觀花博園區，且第2次後每次入園均可享半價優惠，不限次數，也可作悠遊卡使用；在超過3000家花博特約商店消費，也可享有折扣優惠；至提供電子票證服務的台中公有停車場刷花博卡，也可享停車費半價優惠。

交通局長王義川說，市民持花博卡享1日免費參觀花博園區，第2次之後入園不限次數半價優惠，僅需於卡片內自費儲值，現場閘門即會自動扣款175元(全票原價350元)，免排隊購票，輕鬆刷卡通關入園。

王義川指出，花博卡還可作悠遊卡使用，搭乘台中市公車享10公里免費，搭乘台鐵後2小時內轉乘公車，公車可全程免費，也能在便利商店小額消費；在超過3000家花博特約商店消費，也可享有折扣優惠。

自9月1日起也開放持花博卡至提供電子票證服務的台中公有停車場停車，可享停車費5折優惠，目前公有停車場設置可供花博卡刷卡設備者已達116場，許多停車場在花博卡推行優惠後，電子票證使用率大幅提升，例如朝馬周邊的協和停車場由29.87%增加至88%，西區的萬壽棒球場地下停車場也由25%增加到46%。

王義川說，民眾持花博卡至提供電子票證服務的台中公有停車場停車，記得進出都刷卡，將自動扣款；另於大里區的立元、仁堤、立新公有停車場，僅在出口有刷卡設備，民眾至這3家停車場停車，透過停車場車牌辨識系統入場後，只需在離開時刷卡就可自動扣款。

(中時 )