15年纏鬥引殺機！沙國王儲早派網軍攻擊記者

異議記者之死掀開了沙國王儲沙爾曼的暗黑面，也開始引發部分人士反對他接掌王位。(圖/美聯社)

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中時電子報

10月2日人間蒸發的沙烏地阿拉伯異議專欄記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)，引發國際關注，事件延燒長達2周後，沙國終於願意承認該名記者已遭殺害。其實早在2010年阿拉伯之春運動以來，沙國特工就在推特(Twitter)上展開騷擾批評人士的社群媒體運動。卡舒吉的朋友Maggie Mitchell Salem更向《紐約時報》(New York Times)透露說，卡舒吉每天早上起床都會先檢查手機，看看自己是否又遭到網路攻擊。日復一日導致他的精神壓力相當大，而這種糟糕的情況已經持續長達15年。

報導說，這是從2010年阿拉伯之春運動以來，沙烏地阿拉伯的網軍就被「有心人士」動員起來，專門騷擾那些批評皇室的人。根據美國和沙國官員指出，這項活動的幕後策畫者就是沙國王儲沙爾曼(Mohammed bin Salman)和他的高級顧問卡塔尼(Saud al-Qahtani)。

卡舒吉失蹤並遭殺害分屍以後，日前沙國國營媒體報導說，沙爾曼已開除5名涉案官員，其中就包括卡塔尼在內。

報導說，有數百人被動員在利雅德組織一個「巨魔農場」(troll farm)，主要任務就是打擊像是卡舒吉這樣對沙國政見有不同聲音的異議者，達成殺雞儆猴的目的。讓大批在沙國境內外的批評者都能保持沉默。以幫助沙國皇室的領導更加有力量。但是卡舒吉的死亡已經引起了全球人民的注意力，也開始有部分反對聲音出現，認為沙國王儲的黑暗面相當有問題。因為這位年輕的皇室成員在提出改革之際，卻在背後加強了對王權的控制。

(中時電子報)

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文章來源：Saudis’ Image Makers: A Troll Army and a Twitter Insider

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