台北》反併吞南北尬場 扁：民進黨漏氣難看

2018年10月21日 12:33 工商 崔慈悌

喜樂島和民進黨昨天在北高分別舉辦反併吞遊行，大綠小綠互尬場。前總統陳水扁今天透過「新勇哥物語」表示，喜樂島的活動「比想像中的好」，民進黨的那場準備不及，顧慮太多，「縱使3000對3萬，也是漏氣難看！」

喜樂島昨天在台北舉辦「反併吞正名公投」遊行，民進黨則在高雄辦「反併吞、護台灣、反介入、顧高雄」活動。號稱12萬人到場的喜樂島活動，警方估算約6000人，高雄則是5000人到場。

不過陳水扁今天仍以喜樂島聲稱的數字表示，1020反併吞要公投的遊行活動舉辦是成功的，比想像中的好。雖然一再受到政府打壓，還能辦得到又辦得好，「喜樂島有guts!應該按！」

至於民進黨在高雄那場，他說，黨要舉辦，不是問題。倉促而辦，準備不及。為何而辦，顧慮太多。為誰而辦，拿捏不定。「如今不要說3000對13萬，縱使3000對3萬，也是漏氣難看！？」

陳水扁認為，公投是普世價值，也是基本人權，不能剝奪，更不能限制。在國民黨威權統治時期，公投是政治禁忌。在民進黨民主多元時代，公投仍被畫上紅線，這是違反國民主權的民主真諦。民進黨一旦變成民退黨，終將被民主海嘯所吞噬。

他說，兩岸關係「台灣中國，一邊一國」是台灣社會的主流民意。「獨立公投，正名入憲」也是台灣國家正常化必走的一條正確的路。擋得了一時，擋不住永遠。特別是2020年二而一大選年，任誰也無法阻擋「獨立公投，正名入憲」的推動與舉辦！

民進黨將如何有效因應？他以曼德拉說過「團隊就是國家」指出。整個政府是國家團隊，不是特定派系的。

曼德拉強調，「不是把敵人全部殲滅，而是讓敵人也一同加入」。陳水扁表示，曼德拉的治國理念，不要化友為敵，而要化敵為友。正如美國林肯總統籌組有名的「政敵團隊」，任命政敵出任國務卿、司法部長、國防部長與財政部長。

他說，南非戴克拉克總統特赦曼德拉，廢止種族隔離政策，並出任曼德拉總統的副總統何嘗不是曼德拉「國家團隊」的感召！？「可是在台灣內部做起來好像相當不容易！」

(工商 )